毕业季 如何收拾那些选择那些爱与离别

林杨最近特别疲惫，马上要大学毕业了，整个人却高兴不起来，情绪极端低落，各种毕业聚会都不愿意参加，已经有点轻度抑郁了。

林杨最近特别疲惫，马上要大学毕业了，整个人却高兴不起来，情绪极端低落，各种毕业聚会都不愿意参加，已经有点轻度抑郁了。

他说，这些天总做一个同样的梦：他挤上了一辆塞得满满的火车，坐在车窗旁边，看着道路两边的树一排排飞速向后退，看着看着就睡着了。不知道过了多久才醒过来，发现火车已经停下，车厢里空空荡荡，他赶紧跑下车，站台上空无一人，他背着包不知道该去哪里，四下里除了烈日下的几棵树，什么都没有，他顿时觉得十分迷茫，又有些害怕，只好沿着铁轨往前走，一边走一边叫，有人吗……喊着喊着他就醒了。

实际上，林杨梦里那种迷茫、焦虑、害怕的情绪和现实生活里一模一样，他上半年考研失败，找工作也是一波三折，到现在依然没有着落，心里非常沮丧，觉得自己没用，但又不甘心，每天晚上都在反复想，是继续考研，还是先工作？

前两天，他参加了一家企业的面试，已经进入第二轮，100个人里面选10个，竞争非常激烈，他唯一能做的只有等待，伴随着焦虑，毕业带来的精神压力让他经常失眠，躺在床上翻来覆去，每天几乎只睡三四个小时，身体迅速消瘦。

就算工作确定下来了，林杨对于告别校园以后的生活也没有信心，他不希望自己碌碌无为过一生，但现实如此残酷，让他没有了信心和勇气，感觉对生活失去了目标，未来一片迷茫。

在这所著名高校里，绿树掩映下的宿舍区，阳光灿烂，宁静舒适，但在每个毕业季的学子心里，一切都在改变。

小蔓也是应届毕业生，4年来几乎每个中午，她都坐在宿舍楼下的长凳上，等着男朋友一起去食堂。今年，她所学专业就业形势不好，只有一半的同学找到了工作，小蔓奔波于各个招聘会，最后被家乡的一个国有企业录用，很快就要去报到了。

然而，男友要继续留在学校读研究生，这份单纯的校园恋情该怎么继续，她不知道。男友希望她继续留在北京，一边工作一边考研，他们为此讨论过很多次，也争吵过很多次。她曾经以为自己是一个“有情饮水饱”的女子，只要真心相爱就足够了。但妈妈打来电话说：“我们尊重你的选择，但留在北京漂泊，工作、房子怎么解决？万一你们的情感有变化，你错过的不仅是工作，还有宝贵的时光，你能不能承受选择的后果？”

妈妈的一番话让她动摇了。她突然间觉得自己其实很软弱，现实是如此强大，自己没有力量去承担这一切。走进咨询室的第二天早上，她就要离开这座城市，然而她却没有告诉男友。只要一想到告别的场景和无尽的未来，小蔓就会头疼失眠，无奈而困惑。

每到毕业季，我都会听到各种各样关于爱、关于选择、关于离别的故事，一些同学还会因为挂科，面临无法毕业的状况，甚至因为毕业的挫折轻生。这些故事大部分都表达了一种迷茫的情绪，折射出毕业季大学生的心理困境，焦虑、自卑、恐惧，过高估计自己，缺乏独立决策能力。咨询结束，走在校园的林荫路上，回想自己的毕业季，也是感觉整个未来模糊一片，不知道前路何方。或许这就是青春，每个人都要走过的一段日子。

毕业是个节点，一边是过去，一边是未来

毕业季的迷茫首先来自未知。毕业是个节点，一边是过去，让人怀念；一边是未来，一切都是未知数。未知意味着自己无法掌控的局面。在学校，学生的主要任务是读书学习，但进入社会，很现实的需要就是经济上自立，处理职场的人际关系，培养职业素养，成家立业，等等……这些不是来自书本的人生知识，会变得更加现实，更加重要。

你忽然感觉到过去的衡量标准、游戏规则似乎不适用了，进入了前所未有的不确定状态，你的大脑里没有应对这些事情的模型，就会产生恐惧，感觉到迷茫。

就像林杨一样，从熟悉的校园生活切换到毕业之后的生活，工作还没有确定，未来怎么在职场竞争？怎么实现梦想？这些应对模型还没有形成，暂时的迷茫也是难免的。

毕业季的迷茫还在于这是一次心理上的告别。有人说，心理角色上的成年是从毕业开始的。这句话我很认同。做学生时，虽然孩子离开了家庭，但是大多数人依然在经济上依赖父母，重大的选择还是会参考父母的意见，但一旦毕业参加工作，就有了一个社会角色，意味着你被看成是一个能独立履行社会责任和义务的个体，需要像成年人一样思考理想和现实。

你经济独立，这是成年期最重要的标志。你可能还会承担其他的社会角色，比如职员、丈夫、妻子……你要为自己的选择，甚至要为别人承担责任，这些都意味着你要跟过去的角色做心理上的告别。

有人做过一个调查，让18～25岁的人评估自己属于成年人的程度，结果发现：只有很少人确定自己“属于成年人”，也只有少数人认为自己“不属于成年人”，大部分人认为自己“既是成年人，也不是成年人”。

这就是毕业季的大学生，他们处于过渡阶段，人毕业了，心理上还没有毕业。心理层面的告别没有最终完成，对于成年人的角色缺乏心理准备，备感压力。对自己能做什么、不能做什么，能做到什么程度并不清晰，找不到方向，人生一片迷茫。

寻找方法，让自己做点什么

在这种情况下，大学生可以做些什么呢？我想和你分享一些方法：

关注你能控制的部分，未知的确会让人恐惧迷茫，那你就去抓住那些你能控制的部分，给自己增加一些确定感。

比如林杨现在面对的情况，已经参加了第二轮面试，但依然无法知道是否会被录用，那么，他能做到的就是准备一份完整的简历，一套得体的着装，一份积极的心态，努力争取而不强求。

如果已经进入一家新公司，你无法知道这份职业前景怎么样，但你能决定和控制的就是做好安排给你的工作、恪守职业规则、保持饱满的工作状态，在工作中寻找机会。

关注你能控制的部分，其他的你无法控制，担忧也没有用，这其实是2000多年前的哲学家爱比克泰德提出的二分法：有些事情是你能够控制的，有些事情你是控制不了的，而你应该只关注你能控制的东西，也就是古话说的“尽人事听天命”。

行动起来 把目标具体化

行动是化解焦虑和迷茫最有力的方法。很多时候，迷茫是因为想得太多做得太少，没有行动就没有亲身经验。不行动，就永远不知道一份工作是否适合你，不知道完成这项工作的难点和窍门。如果你一直沉溺于思考不行动，那么你终将迷茫一生。

所以对林杨来说，应对自己迷茫情绪的最好方式就是先行动起来，制订具体的目标，安排告别校园之后的生活。

推动自己行动的有效方式就是把目标具体化。一个模糊的目标会把你变成一个拖延症，一直完不成目标又会让自己感到挫败和无望，然后继续拖延，陷入死循环。

比如，你的目标是“重新规划毕业后的生活”，这个目标就很模糊，仿佛无从下手，那你可以具体化：每周健身两小时，每周打扫一次房间，每周读一本书，每天7点起床，每月存款1000元……等，达成目标的唯一方法就是一步步来，通过一系列清晰生动、容易达成、具有可操作性的小目标串联成最终的目标。

试着分解你的目标，能坚持锻炼10分钟，就把目标定为10分钟，适应了，再慢慢提高到20分钟、30分钟、40分钟……循序渐进，最后你会发现，能够自我控制的时间会越来越长。执行一个具体目标的过程，会让你提升专注力，有成就感，这些都能减少迷茫的情绪。

给自己时间 毕业就是一次重大的分离

要和过去拥有的东西告别，尤其是很多校园恋情会面临分离，无论是谁，内心会涌现很多复杂的情绪，哀伤、失落、愤怒、恐惧、迷茫……这些强烈的情绪会让人变得脆弱，小蔓正在经历这个过程，对于她来说，决定先回家乡工作也是一种选择，给自己时间、空间去思考。对于每一个毕业季的学子来说，给自己一段时间去适应这个变化，调整情绪。

也可以给自己一段时间去思考一下，什么是自己真正想做的事情。如今的年轻人已有“间隔年”的做法，在升学或者毕业之后、工作之前不急于踏入社会，停顿下来，做一次长期的远距离旅行，可以去游学、当义工或者其他，“间隔年”帮助年轻人通过社会实践，进一步了解自己，了解生活，了解社会。

谁的青春不迷茫呢？这是青春的印记，也是一次心理上的告别，每个人都在迷茫中了解更完整的自己，走向更成熟的自己。