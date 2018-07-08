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毕业季调查：你毕业多少年 攒了多少钱？

2018-07-08 09:06 来源：中国新闻网 吴涛 邱宇
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　　做公务员的同学，有人已做到正处；经商的同学，开宝马、披狐裘，去俄罗斯世界杯；那些日复一日上班的同学，也有人成了世界500强企业的中层。还有混得差的，在破旧的居民楼里办公，拿着两三千块钱的月薪……

　　曾梦想仗剑走天涯，如今班里属你混最差？

　　知道真相的你眼泪是不是差点掉下来。可真相到底是什么？毕业这些年，你攒了多少钱？近来，记者与在北京工作生活的一些人聊了聊。

　　林曦：26岁 毕业4年 文职 年薪12万

　　林曦与老公都是北京本地人，前段时间刚刚从国外旅游回来。

　　“工资一部分存银行，剩下的就花在平时的吃喝玩乐上。结婚一年，存了10多万元。”她说。

　　林曦没有买房的烦恼。公婆把二环边上的一套小两居留给他们住，在郊区还有一套大一些的房子。小两居离两人的工作单位不远，上班骑车不到半小时。

　　林曦从事文职工作，月薪8000元，老公在银行工作。两人对现在的收入比较满意。

　　“挣多少钱算多呢？现在一个月挣一万，就会羡慕两万的，挣到两万，就又羡慕三万的，这样下去没有尽头。”她说，自己和老公都是安于现状，容易知足的人，只要付出和收获成正比就可以。

　　“老公是知根知底的同学，我们偶尔有点小争吵，但多数时间挺开心的。”林曦说，他们打算踏踏实实把现在的工作做好，还盼着要个孩子。

　　陈鹏飞：37岁 毕业12年 创业者 年收入八位数

　　工作多久能赚到上千万？有的人需要几年、几十年，甚至几百年。

　　但对陈鹏飞来说，这只是他一年的收入。

　　2006年，陈鹏飞从国外学校毕业后进入某专业服务业领域做职员，月薪只有2500元。四年后，他选择创业并带领一支团队一路向前，仅用了十几年时间，年收入就飙到八位数。

　　这么多钱，主要花在哪里了？“购房。”37岁的陈鹏飞说。虽然父母年迈、子女尚幼，但他并不担心父母养老和子女教育的问题，因为“能用钱解决的问题都不是问题”。

　　工作之余，陈鹏飞坚持运动，也很注重健康饮食和体型管理。他很满意现在的生活，在谈到对“幸福”的体会时说，年收入达到100万之后，幸福指数基本就没什么变化了。

　　关于未来，陈鹏飞认为还有无限可能，以后计划努力培养年轻人、不断提升所从事的行业的专业研究水平。

　　田媛：23岁 毕业2年 物业管理员 年薪5万

　　2016年7月来北京，田媛找了一份小区物业管理员的工作。之后的短短半年时间里，她眼看着小区房价从6万/平米涨到7.5万/平米。

　　而田媛的收入却几乎没涨，还是每月3500元，年终多发两个月的工资。

　　从两年前专科毕业到现在，田媛一共攒了2万元，全部存在支付宝里。公司提供宿舍，她的主要开销就是吃穿用，很少有娱乐活动。

　　“北京物价高，几乎存不下什么钱，买房更是想都不要想。”她说。

　　谈到来北京的原因，她觉得北京机会多一些，通过工作也能培养各方面的能力。

　　田媛打算，等工作几年，积累一些经验之后，回山西老家，离父母、弟弟近一点，互相有个照顾。

　　凌娜：36岁 毕业10年 教育机构 年薪18万元

　　出生在河北的凌娜2008年北大研究生毕业后，顺利进入北京某教育机构工作至今，如今税后年薪18万元(含4万元公积金)，在北京有房有车有户口。

　　别人习惯给凌娜定位于中产阶层，可谁知道凌娜实实在在是一个“负翁”。

　　“我现在无存款，还背着240万元的房贷，20万元的信用贷。” 凌娜说，“积蓄及工资主要用来买房了。”

　　2012年，她在北京昌平买了第一套房，2017年初动了换房的心，于是卖掉昌平的房子，计划在北三环买套二手房。但不巧的是，房子刚卖，北京楼市就出了新政。看好的北三环两居室，原来总价700万元，贷款400万元，政策变后，只能贷款240万元，首付一下子提高了160万元，压力倍增。

　　即便如此，凌娜自称幸福感还可以，体制内工作稳定，压力也不大，未来想换个三居室。为了上班方便，她现在租房住，把自己的房子租出去，房租和收租基本持平。

　　凌娜称，“让我欣慰的是，单位离住的地方走路只需10分钟，健康环保还避免了挤公交的痛苦，这也能提升幸福指数。”

　　玉刚：34岁 毕业10年 IT行业 年薪30万元

　　当年站在十字路口上，玉刚选择了“北上”。

　　2008年本科毕业，玉刚在石家庄工作一年后来到北京，进入IT行业做起了“码农”。

　　“当初来北京主要为了职业发展，石家庄的薪资水平和北京不能比。”他说。

　　玉刚事业心很强，未来主要想规划好职业发展，“以及在北京买房。”其实，他已经买了两套房，一套在石家庄，一套在天津。

　　“工作这么多年，大概攒了五六十万元，全部用来买房以及还贷款了，现在手里没有现钱。”他说，“平时对消费也没印象，具体花多少没细算过，总之是该花什么花什么，幸福感还可以。”(应受访者要求，文中人物为化名)

编辑： 唐巧燕
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