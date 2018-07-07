关注儿童暑期生活：聚焦孩子需求 着力补上短板

暑期到了，家长们不仅要关注孩子在假期的学习，还可以从“吃”“用”“娱”这些方面去注意。

吃——儿童餐营养搭配须有针对性

“我希望能针对孩子的不同成长阶段，从营养搭配的角度精心设计儿童餐，而不是流于卡通造型、卖萌包装这样的形式”

“暑假期间，孩子经常一个人在家，我们夫妻工作都比较忙，中午没办法给孩子做饭，订外卖最方便。但孩子在长身体阶段，外卖平台上并没有太多儿童餐的选择，只能点一些平常比较熟悉的餐厅外卖，总怕营养搭配不适合孩子。”北京市海淀区紫竹院街道居民刘佳比较关注孩子成长阶段的营养摄入。

“儿童的消化系统还处于发育阶段，饮食具有一定特殊性。”中国疾病预防控制中心营养与健康所副研究员徐维盛说，“应注意清淡饮食，尽量减少在外就餐，少吃含脂肪或糖较高的快餐食品。零食建议以新鲜水果、奶类、大豆及其制品、原味坚果等卫生、营养丰富的食物为主，尽量避免食用薯条、薯片等油炸类、高盐或高糖食物。含糖饮料会增加儿童发生龋齿和超重肥胖的风险。”

“有时，我会早上做好午饭放在冰箱里，中午让孩子用微波炉热一下。偶尔也让孩子姥姥给他做点午饭。”刘佳说，孩子只爱吃那几样，老人比较顺着他，不太注意营养搭配。

儿童青少年处在生长发育期，膳食中营养素含量不平衡，对健康不利。徐维盛建议，儿童饮食要注意多样化，早餐最好干稀搭配，注意添加全谷物食物和新鲜蔬菜。午饭如果提前做好放在冰箱里，应尽量少做凉拌菜、茎叶类蔬菜，可以做一些菌菇类、茄果类、鲜豆类等与瘦肉炒制或炖制的菜肴，晚餐再增加一些新鲜蔬菜。

目前，不少家长仍缺乏针对儿童特点进行膳食搭配的意识，餐饮企业也较少针对儿童营养需求推出产品。市面上经常看到的儿童套餐多以洋快餐为主。“家长也知道高油、高糖的洋快餐不健康，但是又难以阻挡孩子们对洋快餐的喜爱。如何既保持食物口味诱人，又让营养更充足、更适合孩子、更让孩子喜欢，是我们面临的挑战。”徐维盛说。

还有一些所谓的儿童餐，菜品与成人餐无异，只是换成小份，或赠送一个儿童玩具，就自称“趣萌儿童餐”。“我希望能针对孩子的不同成长阶段，从营养搭配的角度精心设计儿童餐，而不是流于卡通造型、卖萌包装这样的形式。”刘佳说。

目前儿童餐并没有统一的营养标准。上海市消保委抽取19家餐饮企业正在销售的标称为儿童餐的30件样品，包括快餐、日式料理、西餐、中式简餐等，发现多个品牌儿童餐的饱和脂肪酸、糖的能量占比超过《中国居民膳食营养素参考摄入量》建议值。数据显示，上海儿童青少年的营养不良率逐步下降，但超重肥胖检出率不断上升，随之而来的血脂异常率也在升高。

上海市消保委建议，餐饮企业应根据儿童膳食营养素参考摄入量，把儿童摄入营养的特殊需求放在更突出的位置，调整食物配比，制作真正符合儿童健康生长需求的儿童餐，并引导家长们为儿童合理安排膳食。

用——服装玩具质量保障大意不得

“孩子是需要保护的，给孩子用的东西，保障安全是第一位的”

“放暑假了，小区花园里明显更热闹，很多小朋友玩滑板车、轮滑鞋、飞盘，我也给孩子买了一双轮滑鞋，但玩了几天就发现制动装置不太好用，孩子有时收不住，很危险。”上海市浦东新区居民彭玮宇说，平时给孩子买东西大多挑选品牌厂家生产的商品，这次买轮滑鞋也不例外。“不知道是个别商品问题还是整体质量不行，最后我们选择了七天无理由退货。孩子是需要保护的，给孩子用的东西，保障安全是第一位的。”

日前，国家市场监督管理总局公布网络交易儿童用品质量专项抽检结果。抽检行动共购买样品462组，发现无厂名、厂址商品61组，检测出质量不合格商品116组，总体不合格商品检出率为28.9%。其中，儿童轮滑鞋、玩具滑板车的抽检不合格商品检出率较高，分别为47.5%和45.7%；儿童服装、儿童鞋、婴幼儿背带（袋）的抽检不合格商品检出率也较高，分别为33.5%、33.3%和32%。

“看到这么高的不合格率，家长们先不要恐慌，此次抽检是‘靶向抽检’即精准抽检，是对投诉举报比较多的商品进行抽检，不合格率高一些是正常现象，总体来讲儿童用品质量较好，不合格的是少数。”中国人民大学商法研究所所长刘俊海说。

专家建议，家长在网购儿童用品时，应仔细查看网站宣传页上的产品及包装是否标明制造者的名称和地址等基本信息。下单前要与商家确认售后服务和退换货说明，将来可以有准备地维权。网购要充分利用“七日无理由退货”的权利，还可购买“运费险”降低退货时的快递费用。“应坚持安全至上，别贪便宜，特别要远离三无产品。”刘俊海说。

“儿童用品除了要保证质量，还应多些创意。我国的儿童用品生产企业不能只满足于生产加工，还应针对中国孩子的特点研发设计一些有益身心的产品。”彭玮宇说。

娱——“儿童剧”“少儿电影”可以再多些

“暑期档往往是适合大人看的电影，没完全满足放暑假孩子们的需求”

“放暑假，我带儿子去影院，发现除了《超人总动员》，再没什么适合孩子的电影在上映。所谓的暑期档，往往是给大人看的电影。”甘肃省敦煌市小北街社区居民何文娴说。

“暑期里，电视上播放的适合孩子的经典影片还可以再多一些。我家孩子看过《狮子王》和《疯狂动物城》。一般在给孩子看之前，我都要先了解一下影片内容，自己看过才给他看。因为现在一些影片有暴力等不健康因素，对小孩成长有一定的影响。”彭玮宇说。

近几年，《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》的出现，燃起了人们对中国动画电影的新期待。人们希望像这样的高品质作品能越来越多。

“在暑期，儿童观众缺少儿童电影，确实是一个问题。”中国电影家协会秘书长饶曙光介绍说，也有一些人在坚持、坚守儿童电影创作，涌现了一些质量不错的作品，如《乌珠穆沁的孩子》《红剪花》《少年棋王》《那年八岁》《云在故乡等我》等。但这些电影很多人都没有机会看到，原因是我国电影市场呈现商业化、同质化特点，没有给儿童电影、戏曲电影、农村题材电影等提供足够的发展空间，这个问题靠市场自身无法解决，需要出台一些有针对性的扶持政策。

以孩子们喜爱的动画电影为例，总体看，中国动画电影处于动画电影工业化的初级阶段，很多运作仍然处于“小作坊”状态，品牌型创作人员、创作团队、明星企业还在酝酿、孕育过程中。饶曙光认为，就动画电影而言，我们应该有足够的自信，上个世纪五六十年代就形成了享誉世界的中国动画电影学派，有很多代表作，比如《大闹天宫》等。在互联网时代，中国动画电影要大力发展，以更好地满足少年儿童的观影需要。