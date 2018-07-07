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天津大学校长钟登华寄语研究生：做新时代快乐的奉献者

2018-07-07 07:25 来源：人民网
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　　亲爱的全体毕业生同学：

　　大家上午好！

　　刚才播放的视频短片中，老师们为你们送上了真挚的祝福和殷切的嘱托。视频中一幕幕熟悉的场景，都会让你们回想起，过去几年在天津大学的学习生活时光。你们在课堂上刻苦学习，在实验室里通宵达旦，在科技创新中施展才华。你们与一届又一届的同学一样，为天大带来了青春活力，为天大带来了勃勃生机！

　　今天，我们在这里隆重举行毕业典礼，欢送2096名硕士生、388名博士生迈向新的人生旅途。首先，请允许我代表学校，向全体毕业生致以最热烈的祝贺！

　　今年4月初，我与在座的部分同学，以及侯德榜先生的亲属，共同观看了在求实会堂举行的侯德榜话剧公演。话剧以我校校友，我国近代民族化学工业的奠基者，侯德榜先生的事迹为背景，再现了他实业报国、培养人才、献身科学的“爱国奉献”精神。“爱国奉献”是天津大学120多年来的悠久传统，激励着师生砥砺前行，为国家和民族发展做出贡献。我很高兴地看到，你们在求学期间继承和发扬了这一传统。过去几年，你们见证了学校各项事业蒸蒸日上，学校同样也见证了你们为学校发展所做出的贡献。你们与天大共进步、共成长，用实际行动诠释了奉献精神。在此，向你们、向每一位甘于奉献的天大人致以最崇高的敬意！

　　奉献，是一种态度，是一种行动，是一种价值追求，更是一种崇高品格。常怀奉献之心的人，才能真正懂得人生的快乐；心有奉献之念的人，才能真正懂得人生的真谛。学会了奉献，便拥有了快乐，也拥有了前行的力量！在你们即将踏上新的人生征程之际，衷心希望你们做新时代快乐的奉献者。

　　做新时代快乐的奉献者，希望你们树立报国之志。天津大学从诞生之初为国家培养急需人才，到20世纪早期作为“科学建国的堡垒”开展科学研究，再到今天“两个聚焦、一个扎根”服务国家科技创新，我们始终以“兴学强国”为己任，将“爱国奉献”作为光荣传统和价值追求，这是天大人最鲜亮的底色。1950年，在美国的科学家名录上，出现了28岁中国青年的名字，他就是化工泰斗余国琮先生。同样是在这一年，他放弃优厚的科研条件，满怀报效祖国的赤子之心，冲破重重阻力，毅然回国投身祖国建设。50多年来，余国琮先生始终没有忘记，周总理视察天津大学时的重托，他怀着为国争光的雄心壮志，把对祖国的爱融于事业中。为争一口气，他成为了一位卓越的科学开拓者；为争一口气，他积极推动了科技成果的产业化；为争一口气，他倾心育人，桃李满天下。余国琮先生一生甘于奉献，将满腔热忱和毕生精力都投入到祖国现代化建设的事业中。同学们，希望你们以余国琮先生为榜样，坚守天大人爱国奉献的人生选择，有一颗为国家和民族赤诚奉献的心，在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生！

　　做新时代快乐的奉献者，希望你们练就实干之功。无论通达美好梦想，还是成就壮丽事业，坦途只有一条，那就是一往无前地实干，用实干筑路、以实干圆梦。我校青年教师宋鹏，3年前，他离开刚怀了双胞胎的妻子，来到了偏远的甘肃大寨村，用奉献实干投身“精准扶贫”工作。他种花椒树、办加工厂、开电商扶贫中心，让村里的特色农产品通过电商平台走向全国。为了更好地服务大家，他还延长了驻村工作时间，并把妻子和两个孩子接到大寨村，继续扶贫。在他任职期间，大寨村的道路硬了，路灯亮了，安全饮水通了，村集体收入增加了。宋鹏说：“一定要带着奉献精神去做事，才能真正为百姓做好事，自己也能体会快乐。”刚刚发言的材料学院张银宇同学，选择成为一名“中国面壁者”，积极投身祖国西部建设，为中国军工事业贡献力量。教育学院孙梦宏同学本科毕业后赴甘肃支教1年，在泰国做汉语教师2年。如今研究生毕业之际，她毅然决定到西藏昌都基层工作，从一名“大学生”主动转变为扎根西藏的“小学生”，服务西藏建设发展。同学们，选择奉献不意味着失去，而将拥有更广阔的天空和更高尚的价值，请你们相信，奉献者的人生最美、最甜、最快乐！希望你们练就实干之功，以青春之我、奉献之我，为祖国建设添砖加瓦，为民族复兴铺路架桥！

　　做新时代快乐的奉献者，希望你们常怀感恩之心。奉献，是源自内心的感恩，是对社会和人民的感恩。常怀感恩之心的人也最能懂得奉献的快乐。当你们走进“最美图书馆”，徜徉在文化世界、精神家园的时候，你们也一定记住了郑东这个名字。郑东校友在学校119周年校庆之际，捐赠了5000万元教育基金，用于新校区图书馆建设，他的一句“像孝敬双亲那样感恩母校”更是让我们动容。刘毅校友捐赠6000万元注资“至善贷学金”项目，支持获得“半奖”资助的学生到国外名校攻读研究生；捐资设立九安大学生创新实验室，为同学们搭建了全新的自主科研实践平台。他说，“很高兴能为学校发展和学生成长尽微薄之力。”像郑东、刘毅校友一样，许多校友在取得成就之后，回馈母校的教育事业，这是天大学子爱校情怀与家国情怀的同频共振。天津大学的发展，与我们培养的学子息息相关，我也希望你们在毕业后，常怀感恩之心，感恩父母、感恩亲友、感恩母校、感恩社会、感恩时代、感恩国家，做一个懂得感恩的人，带着一颗感恩的心从这里出发，用你们的智慧和双手去创造美好的未来！

　　同学们，一个时代的前行，离不开付出，更离不开奉献。在你们扬帆起航之际，衷心希望你们树立报国之志、练就实干之功、常怀感恩之心，做新时代快乐的奉献者，在奉献中提升人生的境界，在奉献中实现人生的价值，在奉献中享受人生的快乐，在奉献中成就非凡的事业，在奉献中让生命闪光！

　　最后，祝大家一帆风顺，鹏程万里！

　　谢谢大家！

编辑： 唐巧燕
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