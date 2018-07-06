广州中考成绩今日公布，成绩将以电子版形式统一公布

广州市2018年初中毕业生学业考试（以下简称“中考”）评卷工作已完成，定于7月6日12：00公布考生考试成绩。

笔者７月4日从广州市招考办获悉，广州市2018年初中毕业生学业考试（以下简称“中考”）评卷工作已完成，定于7月6日12：00公布考生考试成绩。

2018年中考成绩以电子版成绩单的方式统一公布，考生可登录广州市高中阶段学校招考服务平台（网址：http：//zhongkao.gzzk.cn）进入个人信箱查收。

同时，广州市招考办还将免费向中考网上报名时已填写有效手机号码的考生发送成绩信息。考生还可微信查询关注“广州招考”微信号，凭准考证号和身份证号免费查询本人成绩，或通过手机浏览器访问网址http：//m.gzzk.cn查询。

考生如对本人的成绩有疑议，可以向毕业学校（报名点）提出书面复查申请。复查内容为成绩统计是否有误、是否漏评、答案扫描是否有误，不涉及评分标准掌握宽严的问题。对复查后发现分数有误的考生，广州市招考办将对其分数进行更正，并将更正后电子版成绩单发送到个人电子邮箱，考生可登录广州市高中阶段学校招考服务平台进入个人信箱查收。成绩复查申请及录入复查数据时间为7月7日8：30至17：00，逾期不再受理。