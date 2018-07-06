重磅！这些学校被要求整改或停招

最近，有两份较为引人关注的名单被公布！一些学校招生被叫停，还有一些本科以上中外合作办学机构和项目被教育部批准终止！

最近，有两份较为引人关注的名单被公布！一些学校招生被叫停，还有一些本科以上中外合作办学机构和项目被教育部批准终止！

有你的母校吗？

名单一

这些学校整改、停招......

近日，北京市教委官网显示，最新民办高等学校及其他民办非学历高等教育机构办学状况年度检查结果的通知公布。

年检“不通过”的学校：

5所学校年检结论为“不通过”等次，要求停止招生活动，加紧处理存在的问题，切实维护学校的安全稳定。名单为：

北京北大方正软件职业技术学院

北京黄埔大学

北京东方大学

北京兴华大学

北京世贤研修学院

年检“暂缓通过”的学校：

15所学校年检结论为“暂缓通过”等次，要求在一年内限期整改，整改期间暂停招生活动。学校应针对目前存在的问题，制定切实可行的方案和措施，认真整改，在整改期限内达到要求，准予恢复招生。

名单为：

北京高等秘书研修学院

北京八维研修学院

北京民族大学

北京世华管理专修学院

北京建设大学

北京人文大学

现代管理大学

北京美国英语语言学院

北京企业管理研修学院

北京珠宝首饰研修学院

北京东方研修学院

北京心理学研修学院

北京汉语国际推广中心

中国农民大学

北京蒙代尔企业家研修学院

另据北京市教委官方微信公众号“首都教育”，近日，有媒体曝光北京民族大学、北京经贸研修学院（原北京国际经贸研修学院）混淆学历非学历性质虚假招生的问题线索。

市教委启动对两所学校调查取证程序，并对两校负责人和相关知情人进行了询问。经查，两所学校存在管理混乱、进行虚假招生宣传等问题，市教委依据《民办教育促进法》对两校分别作出了停止招生的行政处罚。

名单二

这些本科以上中外合作办学机构和项目被教育部批准终止！

除了以上学校招生被叫停外，近日，教育部印发《关于批准部分中外合作办学机构和项目终止的通知》。

教育部官网显示，经审查，对外经济贸易大学卓越国际学院等5个机构、北京大学与香港大学合作举办牙医硕士学位教育项目等229个项目符合章程和协议要求终止的规定，批准终止。