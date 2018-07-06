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小孩跟爸妈一起上下班 别家单位的暑托班你羡慕吗

2018-07-06 09:00 来源：钱江晚报 杨茜 张弛
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　　30多平方米的房间里，铺着泡沫垫，20多个孩子按照老师指示的游戏规则，每5个人抱成一团。找到小伙伴的小朋友紧紧抱在一起，笑开了花。落单的小朋友，垂头丧气，还要想着表演一个什么节目。简单的游戏，小朋友们乐此不疲。

　　昨日，杭州市红十字会医院的暑托班正式开班。这学前班的小教室，由医院原来的技能中心改造而成。还有一个学龄班，办在了小型图书馆里。

　　每逢放暑假，孩子们最开心，家长们最糟心。白天把孩子一个人放在家里大闹天宫，怎么放心得下？

　　红会医院第一次试水，办了个暑托班，医院职工可以带着孩子一起“上下班”。早上7点半到傍晚5点半，单位暑托班帮你管孩子，一下子成为了让很多人羡慕的“别人家的单位”。

　　暑托班为期2个月，报名之火爆超出想象

　　开办暑托班的想法由来已久，医院工会主席虞玉凤说。院领导了解到，随着二胎开放之后，职工切实的工作生活状态发生了一些改变。比方很多家庭都有两个孩子，就算家里有老人，也会管不过来。尤其到了暑假，解放了天性的熊孩子们，没人看管的话，安全得不到保障，学业也无法完成。“我们就在想，为了让职工安心工作，应该把后勤工作做好，要么就办个托班，把孩子们聚到一起。”

　　暑托班接管4-10周岁的孩子。时间将近2个月，不完全免费，每个月收200元托管费。报名异常火爆，很快就达到了76个孩子。

　　“根据年龄，45人进学前班，31人进学龄班。”虞玉凤说，每个班都会配备两名专业的老师，还有一名志愿者。志愿者都是家长，他们自己排班，参与管理。

　　学龄班每天都有课程表。不同于学校的传统课程，这里开设了绘本课、阅读课、美术课、思维课，每天还会空出单独的时间给孩子们做作业、看电影。“更多的是让孩子能拓展一些能力，而不是一味地去学语数外，孩子们也喜欢。”老师王澄媛说。

　　而学前班孩子的年龄都比较小，所以更多的是培养他们的认知能力，比如说，手工课、科学科、艺术科、社会课等。

　　因为医院的特殊性，为了开阔孩子的眼界，两个班都会安排参观医院的药房、百草园等，传授实用的科普小知识，节气操、健身操等。

　　特别订制营养餐，午休时间还有老师讲故事

　　最开心的时候就是午餐时间。中午11点多，孩子们排排坐，等着开饭。当天的菜肴是土豆烧肉、香菇青菜、番茄蛋花汤。据了解，这是膳食科特地为孩子们开的“小灶”，每天菜色都不一样。除此之外，上午下午各提供一顿点心，包括牛奶、蛋糕、绿豆汤、水果之类。每天的标准是20元，从职工的就餐卡中扣除。

　　孩子们大口大口吃着中餐，连剩饭都很少有。稍微玩一会儿，两个班的孩子各自进入午休时间。家长会给孩子们准备小席子、小枕头和小被子，孩子们自己动手“铺床”。带班的陈彩云是幼儿教师，她对孩子们特别有耐心。窗帘拉下，等孩子们都躺下，她还会轻轻地给孩子们讲故事。

　　不少家长趁着这个时间段，会跑来偷偷看孩子一眼。

　　护士张丹丹有个女儿，上三年级。因为是双职工，每逢放假，她都会把女儿送到富阳老家。“老人溺爱，她就看电视，玩游戏，时间也控制不好，总能找各种机会偷懒。”她得知医院要开暑托班第一时间报名。“每天跟着我的时间上下班，也不会养成睡懒觉的习惯，而且能认识很多年纪差不多的小伙伴，真的很不错。”

　　家长们纷纷点赞，觉得医院解决了职工的一个大难题。

　　其实，杭州市第七人民医院、杭州市第三人民医院、西溪医院都开办了暑托班。

编辑： 柯丹洁
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