河北省大名县：走活城乡教育一盘棋

统筹推进城乡义务教育一体化发展，是深入推进义务教育均衡发展的重要举措。

关注城乡义务教育一体化发展

统筹推进城乡义务教育一体化发展，是深入推进义务教育均衡发展的重要举措。2016年，国务院印发《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》。十九大报告明确提出，要推动城乡义务教育一体化发展。近年来，各地在推动城乡义务教育一体化发展的过程中，产生了很多好的经验和做法。今起开设《关注城乡义务教育一体化发展》栏目。敬请关注。——编者按

河北省大名县是一个有着千年历史的古县，同时又是国家扶贫开发工作重点县。近年来，该县在坚持教育优先发展基础上，将城乡教育均衡协调共进作为提高义务教育质量的重中之重，走活了城乡教育一盘棋。“城乡之间发展不均衡，是制约教育公平高质量发展的瓶颈所在。要突破瓶颈，关键在于加快城乡教育一体化发展。”大名县委副书记、县长苏雷芳说。

城区扩容，乡村提质

不断缩小城乡办学差距

近些年，随着城镇化进程加快，大名县城区人口已超过20万，现有学校难以满足居民的入学需求。

以大名县实验小学为例，建校之初，该校周边仅有8个居民区，不存在入学压力，而如今陆续新建了23个小区，学校班容量随之水涨船高，不断刷新纪录。

为了解决不断升温的“大班额”问题，大名县加强顶层设计，依据城区发展规划，按照“东南西北中”教育布局对城区学校进行扩容，除了县城中部红旗小学、北关小学扩建外，在县城南部，投资2100万元新建的民族学校已投入使用；在西北部，新建一所占地90亩的九年一贯制学校；在东部，投资1500余万元的台臣小学正在如火如荼地建设，今年秋季开学将正式投入使用。

在城区实施扩容工程的同时，大名县在乡村实施的“全面改薄”工程也正有条不紊地进行着。

据统计，2014年以来，该县以“全面改薄”为契机，累计投入资金3.4亿元，新建学校5所，改扩建学校216所，新增校舍面积约23万平方米，新增学位近6万个，并对全县中小学操场、旱厕进行改造升级。

“十三五”期间，大名县计划在义务教育阶段新建12所城区及农村标准化初中，60所标准化中心小学，使全县中小学布局更趋合理，教育资源更加优化。仅2017年一年，大名县就投资9045万元新建、改建42所标准化项目学校，实现了贫困村学校办学条件改善全覆盖。

尽管是国家扶贫开发工作重点县，大名县在义务教育经费投入方面毫不吝惜。数据显示，大名县2014年至2016年的教育投入分别达到4.2亿元、5.1亿元和6.1亿元，一直维持着高速增长。

以优带新，以强并弱

办群众家门口的优质校

要解决城乡教育发展不均衡的问题，归根结底要从师资建设入手。

以大名镇七里店小学为例，2015年6月，该校成为县优质校实验小学分校，实行统一管理、统一资源、统一师资。

“我们刚接手时，分校硬件建设很好，不次于城区学校，但全校只有173名学生，学生最少的一个班级只剩下10人。”实验小学校长范振景说。

优越的办学条件为什么留不住学生？关键问题在于师资老龄化严重，教育教学理念得不到更新，教育质量得不到保证。

针对问题，范振景开始对症下药：一方面，加强对原来老教师的管理与培训工作。另一方面，委派实验小学副校长任月安主持分校日常管理工作，并选派8名骨干教师到分校任教。同时，积极争取邯郸市市级名师到学校支教。短短两年时间，学校发生了巨大变化，教育质量显著提升，得到了周边居民认可，如今在校生已经超过了700名。

“城区总校从理念、经费、师资、管理、评价等各方面对农村分校进行一对一的精准帮扶，促进了农村薄弱校整体提升。”大名县教育局副局长张陆方说。

此外，该县打破行政格局限制，让办学效益好、群众满意度高的优质名校兼并薄弱学校。

张陆方举例说，大名中学旧治校区原为旧治中学，由于种种原因，学校办学质量不佳，生源流失严重。2015年，县教育局研究决定，大名中学对旧治中学实质性兼并，对其整体规划重建。新建后两年，旧治校区教学质量便已成为乡镇初中里的翘楚，学生也从原来的70人增加到了700人，曾经的薄弱校焕发出勃勃生机。

资源整合，组团发展

让优质教育资源最大化

如果说建分校和优质校兼并薄弱校是优质教育资源的点对点精准输出，那么，大名县组建城乡教育联盟和推行区域组团办学的举措，则由点及面充分发挥了优质资源的辐射带动作用。

城乡教育联盟以城区优质小学为“盟主”，每所优质校与乡镇多所中心小学结为合作联盟共同发展。目前，大名县已组建6个小学教育联盟，实现了对全县20个乡镇所有中心小学全覆盖。联盟各学校通过现场交流、观摩座谈、送课下乡、教师轮岗、联合评价等形式加强交流，打造教育发展共同体。

区域组团办学则是结合地域特点，在各乡镇因地制宜选取2至3所规模较大、条件较好的中心小学实施“1+X”组团化办学，就近辐射带动周边一定数量的小学和教学点。目前，大名县85所中心小学均已实现组团化办学，覆盖了全县所有教学点。

金滩镇顺道店小学是实验小学联盟的成员校，还是顺道店小学组团办学的中心校，它既是城乡学校交流互动中先进经验的获得者，又是对团组中教学点的资源输出者，在城乡学校一体化发展中承担着“承上启下”的任务。

“在与盟校的互动交流中，我们学习了先进的教育理念，大家互相取长补短，相互促进，实现了抱团发展。”顺道店小学校长李洪川说。

“走活城乡教育一盘棋，让城乡孩子享受同样公平而有质量的教育，是广大人民群众的外在需求，也是我们努力前行的内在动力。”大名县教育局局长申益民说。