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放假了！教育部门发文要求减轻学生过重课业负担

2018-07-06 09:00 来源：羊城晚报 薛江华
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　　日前，广州市教育局在官方微信中下发了《关于做好2017学年度结束工作和2018年暑假工作的通知》，提醒家长要注意暑期安全问题，还特别要求减轻学生过重的课业负担。

　　《通知》要求，各学校要在暑假前按时、按质完成教学任务，加强学生思想与安全教育工作，加强学习与服务工作，全面排查安全、卫生隐患。特别是要集中学生进行品德教育、法治教育，教育学生自觉抵制毒品侵害，不进入有损未成年人身心健康的娱乐场所，自觉抵制腐朽思想、不良生活风气的影响；加强安全教育，特别要认真做好学生的假期旅游安全、交通安全、游泳安全、野外活动安全、防诈骗等教育工作，教育学生学会在各种环境，尤其是在雷暴天气、洪水、火灾等紧急情况下防止受害，提高自救自护能力。

　　记者注意到，今年的《通知》还特别提出减轻学生过重的课业负担。《通知》要求，学校和教师不得以任何理由和形式违规组织学生集体补课或统一组织自习，不得以任何名义组织、要求学生参加校外有偿补课，或者组织、参与校外培训机构对学生有偿补课；严厉查处违规有偿补课行为，发现一起，查处一起。布置暑假作业要适量，要体现活动性、实践性、探究性和有效性。

　　为了帮助学生减负，教育部门还真是下了不少力气。在此之前，广州市教育局还向全市中小学生家长发出《关于减轻中小学生课外负担致家长的一封信》，倡议全市中小学生家长树立科学的教育观和人才观、引导孩子提高校内学习质量、理性对待校外培训、积极参与监督校外培训机构专项治理。

编辑： 柯丹洁
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