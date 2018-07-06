北京中考成绩出炉 全市570分以上考生152人

7月4日中午12时，中考成绩查询系统开通，北京教育考试院同时公布了各区分数段人数统计。

中考成绩出炉 7月7日开始填志愿

7月4日中午12时，中考成绩查询系统开通，北京教育考试院同时公布了各区分数段人数统计。

今年北京市570分以上（含加分）考生共有152人，其中城六区中海淀区最多，为34人；东城区次之，为32人；西城区8人，朝阳区31人，丰台区5人，石景山区1人。除了城六区外，通州区达到570分以上的考生为38人。

据了解，今年中考文化课总分540分，加上体育40分，满分为580分。其中，语文、数学、外语试卷总分值各为100分；物理（含开放性科学实践活动10分）、生物（化学）（含开放性科学实践活动10分）、历史（含综合社会实践活动10分）、地理（含综合社会实践活动10分）、思想品德（含综合社会实践活动10分）五门考试科目原始分满分均为100分。考生所选三科成绩，由高到低分别按照100%、80%、60%的系数折算为实际分数（保留1位小数），即：三科折算后实际满分分别为100分、80分和60分。各科成绩相加后按四舍五入原则取整。

值得注意的是，中考采取分区网上评卷的方式进行，因此判卷的宽严度并不相同，各个区之间不具有绝对可比性。填报志愿时，考生应该看自己的排名而不仅仅是分数。

根据北京教育考试院安排，专业加试统一安排在7月5日至6日进行。据了解，专业加试包括提前招生专业测试和统一招生专业加（面）试，经市教委和考试院批准的学校方可在规定时间组织专业加试。

其中，报考提前招生学校的考生，均参加提前招生专业测试。每位考生可以参加多所学校专业测试，但最终只能选定一所测试合格的学校报考。

今年中招录取按提前招生、名额分配招生和统一招生录取顺序，全部采取网上录取方式进行。7月7日至11日，考生登录北京教育考试院网站进行志愿填报。

其中，提前招生录取分为贯通项目提前招生录取和贯通项目以外其他学校提前招生录取。考生如参加提前招生且被学校录取，其填报的名额分配、市级统筹、校额到校和统一招生学校志愿将视为自动放弃，不能再参加名额分配招生录取和统一招生录取。

名额分配招生录取包括名额分配、市级统筹和校额到校。在提前招生录取之后，统一招生录取之前进行。名额分配、市级统筹和校额到校志愿在同一批次填报，共设8个志愿，每个志愿学校可以填报2个专业。考生如参加名额分配招生且被志愿学校录取，其填报的统一招生学校志愿将视为自动放弃，不能再参加统一招生录取。