力争到2020年8至10所高校进入全国百强

广东高校将迎来新一轮大发展！4日，省教育厅、省发展和改革委员会、省科学技术厅、省财政厅联合出台《高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划实施方案》。

广东高校将迎来新一轮大发展！4日，省教育厅、省发展和改革委员会、省科学技术厅、省财政厅联合出台《高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划实施方案》，全省公办本科高校将分为“冲一流”“补短板”“强特色”三大发展组团。

“我们在近期将启动建设高校和重点建设学科的遴选工作！”省教育厅有关负责人表示，力争到2020年全省高等教育综合实力、核心竞争力和国际影响力大幅度提高，8至10所高校进入全国百强。

专家委员会提出名单

省教育厅会同省发改委、科技厅组建高等教育“冲补强”提升计划遴选专家委员会。遴选专家委员会参考国内外相关评价因素，综合办学条件、学科水平、人才培养、主要贡献等情况，以及国家、省重大战略和区域产业发展需求，分类制定建设高校和重点建设学科的遴选原则。

省教育厅有关负责人表示，遴选专家委员会结合前期建设情况，提出各项计划建设高校及其重点建设学科的建议名单。省教育厅会同省发改委、科技厅审议确定各项计划建设高校及其重点建设学科名单。

如何评价高校建设成效？“根据绩效评价结果，对建设高校和学科进行动态调整。”上述负责人表示，绩效评价将以学科为基础，采取过程与目标管理相结合、专项考核与综合评价相结合的方式，引进第三方评价，开展年度评价和期满考核，提高建设的有效性。其中，“粤东西北高校振兴计划”建设高校采取同行评价的方式，建立粤东西北地区交叉互评机制，开展年度评价工作。

“三大组团”建设高校

根据方案，“高水平大学建设计划”建设高校的遴选范围原则上为入选国家“双一流”建设高校、上一轮高水平大学建设高校和拥有重大科研平台、承担重大科研任务、具有国际一流高水平师资队伍的普通高等学校，分为“高水平大学重点建设高校”和“高水平大学重点学科建设高校”两类进行建设。

“粤东西北高校振兴计划”建设高校的遴选范围原则上为粤东粤西粤北地区、珠三角非核心区域的公办普通本科高校。

“特色高校提升计划”建设高校的遴选范围原则上为行业特色显著的公办普通本科高校、部分高水平理工科大学和部分省市共建本科高校。

除了确定“冲一流、补短板、强特色”的建设范围之外，还要原则上按照一级学科遴选重点建设学科。

其中，“高水平大学建设计划”中已列入国家世界一流大学建设的高校，自主确定学科建设口径和范围；高水平大学重点建设高校的重点建设学科原则上不超过10个，高水平大学重点学科建设高校的重点建设学科原则上不超过4个；“粤东西北高校振兴计划”和“特色高校提升计划”建设高校的重点建设学科原则上不超过3个。

纵深

“冲一流、补短板、强特色”建设目标

冲一流

“冲一流”建设高校以“冲一流”为核心，着力建设一批原始创新能力强的高峰学科，加强基础研究和应用基础研究，扎实推进大科学装置集群、省实验室、国家重点实验室等重大科技专项和工程建设，打通基础研究、应用开发、成果转移与产业化链条，促进学科、人才、科研与产业互动。

到2020年，建设高校综合实力、创新能力和国际声誉显著提升，服务和引领粤港澳大湾区国际科技创新中心、科技创新强省建设等重大任务的能力明显增强；1至2所高校进入国内一流高校前列，若干学科居于国内领先或达到世界一流水平；新增1至3所高校入选国家“双一流”建设名单；75个以上学科进入ESI排名前1%，8个以上学科进入前1‰；新增国家级奖励8至12项。

补短板

“补短板”建设高校以“补短板”为核心，深入推进省市共建工作，着力建设一批服务区域支柱产业发展的急需学科专业，加快转型发展，深化教师综合管理体制改革，加强与国内外一流大学合作，深化产教融合，推动产学研深度合作和科研成果转移转化。

到2020年，建设高校整体实力和区域影响力有较大幅度提升，服务和支撑区域经济社会和支柱产业发展的能力明显增强；2至4所高校新增为硕士学位授权单位；国家级项目、人才数量有较大幅度增加，师资队伍结构明显改善；打造一批当地支柱产业急需的重点学科，省部级以上科技创新平台、科研成果数量以及科技成果转让收入实现倍增。

强特色

“强特色”建设高校以“强特色”为核心，着力建设一批特色突出、在国内具有较高影响力的学科专业，深化人才培养模式改革，创新高层次人才引育机制，完善科研创新体系，加强应用研究，理工类高校深入探索“高校+研究院+企业”的产学研合作新模式，人文社科类、艺术类高校立足南粤大地，加强哲学社会科学和先进文化研究，构建新型高端智库，提升资政育人能力。

到2020年，建设高校整体实力和国内竞争力大幅度提升，主要办学指标排名在国内同类院校中显著提升，服务特色行业、产业发展的能力明显增强；1—2所高校新增为博士学位授权单位；国家级项目、行业领军人才数量显著增加；打造一批国内一流的特色学科，省部级以上科技创新平台、科技成果数量以及专利转化率实现倍增。