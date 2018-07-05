时代中国向暨大捐赠3000万，助力学校建设与发展

7月5日上午，“时代中国-暨南大学教育发展基金捐赠仪式”在暨南大学举行。时代中国控股有限公司向暨南大学捐赠3000万元支持学校建设与发展。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）7月5日上午，“时代中国-暨南大学教育发展基金捐赠仪式”在暨南大学举行。时代中国控股有限公司向暨南大学捐赠3000万元支持学校建设与发展。国务院侨办文化司副司长粱智卫在会上宣布，经中央统战部、国务院侨务办公室批复，特聘请时代中国董事局主席岑钊雄为暨南大学第八届董事会董事。

梁智卫认为岑钊雄主席受聘为暨南大学第八届董事会董事是众望所归，期待他为学校董事会积极奉献智慧和力量，进一步推动学校的发展。

“值我校重建60周年、复办40周年、商科成立百年之际，时代中国向我校捐赠人民币3000万元，支持学校建设与发展，值得全体暨南人尊敬和铭记。”暨南大学党委书记林如鹏谈到，暨南大学更会以此为动力，将学校建设成国内一流、世界知名的高水平大学。

岑钊雄表示，时代中国一直关注教育事业的发展，此次捐资将助力暨南大学成为国内乃至国际一流大学，为祖国培养更多优秀的栋梁之才。

捐赠仪式上，宋献中代表暨南大学接受岑钊雄主席的捐赠支票，并向岑钊雄颁发捐赠证书。

林如鹏向岑钊雄赠送“百年暨南”帆船，寓意暨南大学与时代中国携手，同舟共济，扬帆起航。