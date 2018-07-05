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“北大姐弟”养成记：父母不在身边 学习全靠自觉

2018-07-05 16:10 来源：华西都市报 李庆
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　　儿女双全，是中国父母的传统愿望，如果儿子女儿不仅是同月同日生，还先后考上北京大学，那该有多高兴。

　　6月22日，高考成绩出炉，遂宁理科考生周川考出了718分的高分，一家都很高兴。让人惊讶的是，早在去年，周川就已经被北大录取，但他放弃了，他说：“我不喜欢医学专业，还是想读数学专业。”

　　更让人惊讶的是，2016年姐姐周宁就考上了北京大学，被医学专业录取。“两姐弟先后被北大录取，是我们一家最大的幸福。”爸爸周祥聪说。

　　从不补课的弟弟跟着姐姐去了北大

　　从不补课，从不要父母辅导，小学起，周宁和周川就是其他家长口中的“别人家的孩子”。父亲周祥聪说，周宁和周川从小都不爱看动画片，最爱读书。只要有零花钱，自己就会去买书看。“两姐弟读书都很快，一本书不到两周就学完了。”周祥聪说，周川三年级时，老师主动建议让孩子跳一级。“老师说，四年级的书，周川随便看一下就会了。但我想着，儿子本来读书年龄就小，没答应。”

　　今年以718分的高分考上北京大学的周川，从五年级开始，就和姐姐一起，跟父母分开了，姐弟俩来到遂宁读书。“我们都是小学文化，从来没有辅导过两姐弟。我的岳父岳母也是农民，更不懂学习方面的事，都靠两姐弟自觉。”周祥聪说，“周川不听话的时候，我倒是打过他好几次，不打不成人。”

　　闲暇时，周川喜欢练字。周祥聪说，儿子写得一手好书法，从小就是学校里的“春联小王子”。“高考语文他估分118分，但考了133分，我们猜测跟字迹漂亮很有关系。”

　　“爸爸妈妈在学习方面，给我们压力很小，都靠自觉。”周川说，自己几乎从不找老师“开小灶”，都按照课堂要求来学习。“当然也会有开小差的时候，但下来会自己弄清楚。”

　　而在周川的记忆中，爸爸妈妈从小就告诉过姐弟俩，北大清华是最好的学校。“当时我和姐姐，就想以后要读北京大学。”周川说，“前年姐姐发来她在北京大学门口的照片，很激励我，我就想自己也要考上。”

　　从小爱拼成绩 竞争中两人不断成长

　　NBA传奇球星雷吉·米勒，和他的姐姐雪莉·米勒一样，从小都爱打篮球，两人长期在球场上单挑，相互竞争成长。后来，两人都成为篮球史上的传奇。

　　周川姐弟也很神奇，姐弟相差两岁，都出生于3月16日。“都是顺产，没有选日子！”周爸爸笑着说。

　　从小到大，姐姐和弟弟就爱相互竞争。“中考成绩，860的总分，姐姐831，弟弟考了822，差了一点，还有点不服气。”周祥聪说。

　　周川立下考北大的志愿后，又把专业瞄准了数学系。“我很喜欢数学，北大数学系又是全中国最好的，所以立志考北大数学专业。”为了实现这一梦想，2017年，周川甚至放弃了北大医学专业的录取通知书。“不然去年就可以和姐姐相聚了，还是一个系。”

　　“姐姐除了给我发照片，从来没给我讲过北大的故事，也没有专门说过鼓励我的话。感觉她对我考上北大，是很有信心的。”周川说，“我们都是平常心，没有特别兴奋，一切顺其自然。”

　　父母长年不在身边 但平淡的爱最幸福

　　语文133分、数学148分、理综291分、英语146分，周川高考总分718分。高考分数出炉的夜晚，周川的亲人好友齐聚彭山，家里好不热闹。

　　但相比于石破天惊的分数，“北大姐弟”的生活，却是平淡的幸福。

　　周川的母亲是遂宁安居人，父亲是浙江人。为了儿女能回四川读书，在周川读小学时，父母就从外省回到四川，现在在彭山经营一家酒店。

　　“我们在他们的学业上，几乎没有操过心。”周祥聪说，每隔一周，他和妻子会给周宁周川姐弟打打电话，问问成绩，但更多的是寒暄下生活。“我们就是一个普普通通的家庭，也从没想过，姐弟俩能相继考上北大。只能说，幸福来得太突然！”

 

编辑： 唐巧燕
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