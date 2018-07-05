留美就业白皮书：中国学生需要提高国际就业竞争力

昨天，蔓藤教育与兴业银行联合发布《2018中国留学生美国就业白皮书》。该白皮书在针对行业大数据以及3.5万学生和家长调研的基础上，对中国留学生赴美求学、就业现状与趋势进行了细致、全面地分析。

昨天，蔓藤教育与兴业银行联合发布《2018中国留学生美国就业白皮书》（以下简称“白皮书”）。该白皮书在针对行业大数据以及3.5万学生和家长调研的基础上，对中国留学生赴美求学、就业现状与趋势进行了细致、全面地分析。

据《美国门户开放报告》数据，2016/2017年美国高等教育体系中学习的的国际学生总数是107万余人，其中中国留学生占35万余人，位列榜首，比第二名的印度多了近1/2。近年来印度和中国是主要获批H1B工作签证的两大国家。在2017 财年，印度首次申请H1B 获批者占总数的62.7%，约6.8 万人。而中国首申H1B 获批者的占比为14%, 约1.5 万人。由此可以看出，中国留学生缺乏国际就业竞争力。

中国留学生缺乏国际就业竞争力的主要原因是专业硬实力和职场软实力。在硬实力方面，工作岗位需要的专业技能和工作经验，仅仅依靠在校内学习的理论知识是远远不够的。而软实力不是我们，通常想象的英文表达能力，而是个人解决问题能力、团队协作能力和领导力。中国留美学生大都不了解职场文化、不熟悉沟通方式、缺乏对工作态度（work ethic）的理解，因而在面试中不能把握好沟通方法，不能充分展示自己。

白皮书显示，有80%以上的中国留学生以拿到文凭为留学的第一目标，很多人在临近毕业时才开始思考如何找工作。大多数中国留学生在留学之初，都缺乏系统性选择职业方向的方法，往往凭借自己的感觉和想象，或是受父母、身边某些人的影响。

整体而言，中国留学生在美国就业不易。其实导致就业障碍的原因比较复杂，其中一个重要原因是，美国大学存在针对中国留学生职业技能培养的空白。尽管美国大学都设置就业指导中心，但基本都是面向美国学生提供服务，由此导致中国留学生在职场技能、行业人脉、实习经验等方面存在不足。此外，中国留学生就业难还体现在没有选对有发展前景的专业、没有明确的职业目标、GPA 和专业技能不足、缺少职场软技能、缺乏社会实践经历等。具体归纳有以下几点:

第一，对美国就业市场不了解，专业和职业选择比较盲目，没有做好充分的职业研究；

第二，没有明确的职业规划和指导，在求职时盲目投递，缺乏专业指导；

第三，专业硬实力不扎实，不知道在美国求职需要准备什么样的专业知识，怎么刷题；

第四，缺少在美国的人脉，局限在中国同学的小圈子里，不知道怎么提高自己的软实力和英文交流能力；

第五，简历和求职信缺乏吸引力，不容易在几千份甚至上万份的竞争者简历中脱引而出。