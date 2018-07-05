暑假就要到了，怎样让孩子过一个有质量的暑假？这是很多家长正在思考的事情。不同的家长，对假期有不同的理解。有些人把假期理解成“第三学期”，把家庭教育理解成学校教育的延伸。有些家长则认为，暑假是整个教育链条上有独特价值的时间段，是孩子体验另一种教育生活的快乐时光。

暑假就要到了，怎样让孩子过一个有质量的暑假？这是很多家长正在思考的事情。

不同的家长，对假期有不同的理解。有些人把假期理解成“第三学期”，把家庭教育理解成学校教育的延伸。有些家长则认为，暑假是整个教育链条上有独特价值的时间段，是孩子体验另一种教育生活的快乐时光。

不同的理解后面，有不同的教育价值观，作为家长的你，又会如何选择呢？现实当然很严峻，平时，很多家长连节假日都给孩子安排得满满当当，能留给孩子的自我成长机会并不是很多。事实上，每个孩子都有自我成长的愿望和能力，都希望自主提升生活技能，发展自己的兴趣爱好，在不断的自我成长中建立更大自信。从某个角度看，人生就是一个自我成长的过程，无论是知识的学习，还是德行的养成，最终都要通过孩子内在的自我塑造才能获得真正的成长。因此，假期里，各位家长不妨心态平和一点，多给孩子创造机会，多让孩子自己安排假期的生活和学习，让孩子学着为自己和家庭的事做主，从中提高自我成长的能力。

陶行知先生说，生活无时不含有教育的意义。从这个意义上说，假期可是对孩子进行生活教育的好机会。是的，孩子们在生活教育中获得的，未必是多么“有用”的知识，但却是必不可少的能力训练，是在课本和课堂上很难得到的宝贵体验，其教育价值和知识性学习同样重要。家长可以利用假期给孩子补一补生活教育课，比如引导孩子熟悉家庭财务状况和安排，熟悉家族史和父母人际关系网络，熟悉自己身边的地理、人文和交通状况，学会游泳、骑自行车，学会洗衣做饭和整理家务，学会处理邻里关系，学会如何和医院、图书馆等公共服务机构打交道，学会自主规划旅行线路，了解在陌生的环境里如何乘坐高铁、飞机等公共交通工具等，进而逐步培养解决生活难题的能力。真正有质量的成长，是在德智体美各方面都获得均衡发展，而不是突出某个方面而不顾其余，其中家长的作用至关重要。

此外，假期更是孩子接受社会教育的好机会。今天的世界，社会知识总量迅猛增长，知识更新速度不断加快，职业形态也在推陈出新，仅靠学校里的知识学习，已很难适应现代社会的需求，在开放的社会环境中不断学习，是孩子们必备的能力。不仅如此，良好的社会教育，对孩子的思想品德培养和能力发展，对丰富孩子们的精神生活等，都有着极其重要的作用，有些方面甚至超过家庭和学校教育。各位家长可以鼓励孩子们从自己居住的社区和乡村开始，多参加公益性活动，或者通过旅行和社交活动，广泛接触和观察社会的方方面面，激活通过知识性学习获得的抽象概念，从某些方面打通学校教育和社会教育内在关系，获得复合的成长机会和体验。当然，社会教育的质量，有赖于法治环境和社会风气的不断改良，需要全社会的共同努力。

因此，在假期里，无论是让孩子自主成长，还是为孩子创造生活教育和社会教育的机会，家长责任重大。我们期待，家长也在学习中成长，转变教育观念，提高教育能力，才能教育引导好自己的孩子。家庭教育关系到孩子的终身发展，关系到千家万户的切身利益，关系到国家和民族的未来。我国正处在全面建成小康社会的关键阶段，提升家长素质，提高育人水平，是每一位家长为了孩子健康成长所要完成的“蜕变”。这一过程也需要付出艰辛的努力——这一切，不妨就从现在开始，给孩子一个有质量的暑假。