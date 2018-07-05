广东高招录取工作动员视频会在广州召开

7月4日，广东省2018年普通高校招生录取工作动员视频会在广州召开，主要任务是对全省2018年普通高校招生录取工作进行全面动员和部署。

南方网讯 （记者\柯丹洁 通讯员\粤考宣）7月4日，广东省2018年普通高校招生录取工作动员视频会在广州召开，主要任务是对全省2018年普通高校招生录取工作进行全面动员和部署。省委教育工委书记，省教育厅厅长，省招委会副主任景李虎同志，省纪委驻省教育厅纪检组组长阙定胜同志，省教育考试院党委书记、院长，省招生办主任王斌伟同志出席会议并讲话。省委教育工委委员，省教育厅副厅长那佳同志主持会议。

景李虎在讲话中指出，普通高校招生录取工作关乎考生和家长的切身利益，关乎党和政府形象，关乎社会的稳定大局。各地各高校要认清形势，统一认识，切实增强做好招生录取工作的责任感和使命感；要加强领导，精心组织，扎实做好今年高校招生录取工作；要严密措施，严格管理，确保我省普通高校招生录取公平公正，以实现“四个走在全国前列”和当好“两个重要窗口”，统领我省普通高校招生录取工作，严格按章办事、按章录取，严肃纪律，加强党风廉政建设，把高校招生录取工作打造成为一个让党和政府更加放心、考生和社会更加满意的“阳光工程”，以实际行动向全省人民交上一份满意的答卷。

阙定胜就录取期间做好招生录取纪检监察工作提出了具体要求。他指出2018年普通高校招生录取纪检监察工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和省委十二届四次全会精神，从严治党，守住底线，不触红线，以严明的工作纪律，廉洁的工作作风，营造出风清气正的招生环境，共同为我省招生考试事业的发展增添正能量。

王斌伟详细介绍了今年普通高校招生录取工作新变化新情况，部署了今年招生录取工作。他要求，全体工作人员要严格执行教育部和省的政策，充分认识今年高考改革带来的高校招生录取工作的新变化，切实加强对今年招生录取工作的组织领导；严格规范管理，深入推进高校招生“阳光工程”，确保普通高校招生录取工作公开公平公正；严守纪律，加强宣传和服务，着力提高人民群众对高校招生录取工作的满意度。

省教育厅、省教育考试院和广州地区省属高校、民办高校相关领导和负责同志约180人在省主会场参加了会议；地市教育行政部门分管负责同志、招生考试机构主要负责同志、分管纪检监察工作的负责同志及各市辖区内有关高校分管校领导、招生办负责同志和分管纪检监察的负责同志等在地市分会场参加会议。