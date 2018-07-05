5月28日-29日，全省高校征兵工作站站长培训在省军区综合训练队举行。全省普通高校征兵工作站站长，各军分区（警备区）动员处处长、参谋共200余人参加了培训。

5月28日-29日，全省高校征兵工作站站长培训在省军区综合训练队举行。全省普通高校征兵工作站站长，各军分区（警备区）动员处处长、参谋共200余人参加了培训。省教育厅副巡视员邱克楠，省人民政府征兵办公室副主任、省军区动员局副局长宋纯武大校出席并讲话。

宋纯武在会上主要传达了全国大学生征兵视频会上教育部和国防动员部领导的讲话精神，对今年大学生征兵工作提出了要求，今年的大学生征兵工作,总的目标任务是“两增长、一提高、一优化”,即大学生报名人数和征集人数“双增长”,征集人数占总量比例较去年进一步提高,征集院校类别和学历层次结构更加优化。

邱克楠肯定了去年我省大学生征兵工作，同时针对我省大学生征兵工作仍在全国排名靠后，征兵数质量不够高的问题，提出了几点要求：一是要提高思想认识，进一步认清做好大学生征兵工作的重要意义；二是要提升业务水平，进一步抓实征兵的各项工作，落实征兵各项政策；三是要加大宣传工作力度，进一步营造爱党为国、爱军尚武的良好氛围。

培训期间省军区动员局代红兵处长进行了《征集大学生工作概述》的专题辅导，广州大学、罗定职业技术学院、广东培正学院、广东文理职业学院等作了先进经验交流发言。参加培训人员认真进行研讨发言，反思了问题，分析了形势，研究了办法，提出了许多建设性意见。

广东大学生征兵优惠政策话你知

（来源：广东省教育厅）