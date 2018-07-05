南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

快乐过暑假，安全永远不放假！

2018-07-05 08:58 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　暑假将至，小伙伴们是不是早已列好假期玩耍清单准备逐个打卡？无论是选择一场说走就走的旅行，还是宅在家里享受WIFI与空调带来的快乐，都别忘了注！意！安！全！快乐过暑假，安全永远不放假！

　　盛夏七月，暑期前我们特意送上这36条安全提醒，涵盖预防溺水、交通安全、居家安全、娱乐安全、旅行安全、心理安全等六大方面。安全无小事，家长和小朋友们一定要仔细阅读并牢记，做好自己的首席安全官！

　　暑期安全提示36条

　　一、预防溺水事件

　　1.不在河边、亲水平台、工地水塘等区域玩耍。

　　2.不捡拾掉入河道等水域的物品。

　　3.不在河道边洗东西、钓鱼虾等。

　　4.不在河道、湖泊等无安全设施、无救援人员的场所戏水或游泳。

　　5.不在游泳池里嬉戏打闹。

　　6.发现同伴溺水，立即寻求成人帮助，同时可向溺水者抛救生圈、泡沫板、救生绳等，但不可盲目施救。

　　二、注意交通安全

　　7.遵守交通法规，不闯红灯、不翻越隔离栏。

　　8.行走或骑车时不看手机、不听音乐。

　　9.不在马路边或车辆盲区内玩耍打闹。

　　10.未满12周岁不骑自行车，不使用成人手机开启并骑行共享单车。

　　11.自觉遵守轨道交通、公交车乘车规范。

　　12.乘车系好安全带，不坐副驾驶座。

　　三、关注居家安全

　　13.不在飘窗或阳台上玩耍。

　　14.不用湿手或湿布触碰家用电器。

　　15.不给陌生人开门。

　　16.不往窗外抛物。

　　17.规范使用燃气设备并注意开窗通风。

　　18.不玩火，发现火情，及时拨打119。

编辑： 柯丹洁
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
传统月饼大变身？这场论坛告诉你行业新机…
【世界杯】克罗地亚点球大战战胜俄罗斯挺…
普吉翻船事故最新数据：42人死14人失踪，…
《面具》开播 不看到最后绝猜不到真相_娱…
克罗地亚队点球获胜 晋级四强_国际新闻_南…
交通、医疗、社保……你关心的这APP都有_…
我省普通高校招生录取开始，空军招飞院校…
这项国家级体育比赛下周要来花都了！_广州…
泰沉船已致42死 中国幸存者:从未获知禁出…
小米IPO对应市值485亿美元 上市首日会破发…
推荐

现实中的患癌儿童在寻求生的希望

心碎！一家5口去普吉，4人遇难！只剩爷爷一人

提醒！近期已有多名孩子因为这个身亡，该如何防范？

抓一只奖8元，广州全城悬赏捉虫！被咬或会得“新型艾滋病”

微信上错转给他人8万后被拉黑，只能认栽？你可以这样做

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235