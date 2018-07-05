暑假将至，小伙伴们是不是早已列好假期玩耍清单准备逐个打卡？无论是选择一场说走就走的旅行，还是宅在家里享受WIFI与空调带来的快乐，都别忘了注！意！安！全！快乐过暑假，安全永远不放假！
盛夏七月，暑期前我们特意送上这36条安全提醒，涵盖预防溺水、交通安全、居家安全、娱乐安全、旅行安全、心理安全等六大方面。安全无小事，家长和小朋友们一定要仔细阅读并牢记，做好自己的首席安全官！
暑期安全提示36条
一、预防溺水事件
1.不在河边、亲水平台、工地水塘等区域玩耍。
2.不捡拾掉入河道等水域的物品。
3.不在河道边洗东西、钓鱼虾等。
4.不在河道、湖泊等无安全设施、无救援人员的场所戏水或游泳。
5.不在游泳池里嬉戏打闹。
6.发现同伴溺水，立即寻求成人帮助，同时可向溺水者抛救生圈、泡沫板、救生绳等，但不可盲目施救。
二、注意交通安全
7.遵守交通法规，不闯红灯、不翻越隔离栏。
8.行走或骑车时不看手机、不听音乐。
9.不在马路边或车辆盲区内玩耍打闹。
10.未满12周岁不骑自行车，不使用成人手机开启并骑行共享单车。
11.自觉遵守轨道交通、公交车乘车规范。
12.乘车系好安全带，不坐副驾驶座。
三、关注居家安全
13.不在飘窗或阳台上玩耍。
14.不用湿手或湿布触碰家用电器。
15.不给陌生人开门。
16.不往窗外抛物。
17.规范使用燃气设备并注意开窗通风。
18.不玩火，发现火情，及时拨打119。
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