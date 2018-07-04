“创新教育”：减负之后的基础教育转型路径

今春以来，随着教育部等多部门联合推出一系列让中小学生减负的政策措施，减负之风再次吹进千万个校园和家庭。减负会不会让孩子输在起跑线上？减负之后的教育该怎么办？

今春以来，随着教育部等多部门联合推出一系列让中小学生减负的政策措施，减负之风再次吹进千万个校园和家庭。减负会不会让孩子输在起跑线上？减负之后的教育该怎么办？相关话题再次成为学校和家长们议论的热点。

从取消各类竞赛成绩与升学挂钩，到取缔校内老师校外讲课乱象，这次减负带来的影响不仅仅是减轻课业负担，长远看来，将在更深层面引导人们从单纯关注孩子分数的标准化教育逐步向关注孩子创新思维、创新精神和动手能力全面发展的“创新教育”转型。

注入创新时代的“造血细胞”

今年4月，在美国哈佛大学举行的2018年中国大智汇（CTB）北美总决赛中，来自深圳中学几名高二学生组成的Super Solar Energy（SSE）项目团队，经过三轮高强度项目展示，完成了哈佛大学教授组成的评审团队的答辩，最终在50支总决赛队伍中脱颖而出，获得创新团队奖。

这只是近年来深圳中小学生创新能力的一个缩影。在深圳这座“创新之都”，基础教育阶段的创新教育正在让孩子们成为创新人才重要的后备军。自20世纪90年代开始，深圳实验学校等一批中小学就陆续开展并高度重视学生科技创新能力的培养，让创新思维、创新精神、创新能力在青少年的重要启蒙期和关键成长期得到充分开发。

创新教育让个人、城市和整个社会受益。龙岗区龙城小学学生邱文森发明的“拧水拖把”，至今有上百家工厂生产，日产量约25万条；深圳科学高中创办五年多来，已经获得107项国家实用新型专利……

深圳创新教育的轨迹，昭示着创新教育的必然性与可行性。千千万万个“小发明家”的成长，关系着城市乃至整个国家“造血细胞”的充足和活力。

“无论是从中国制造向中国创造‘蝶变’，还是从中国速度向中国质量‘升级’，进入新时代，创新发展已经成为我国经济社会发展最强大的新动能。”深圳市政协委员、教育科学研究院院长叶文梓表示，“开展创新教育，培养创新人才，已经成为民族和时代的需要。”

攻坚克难打开转型的“突破口”

创新教育带来的从培养目标到教学内容、评价方式、资源配置、管理体制、教育文化的整体性变革，将让每一个孩子拥有因材施教、挖掘兴趣、发挥天赋、实现梦想的可能。

“谈创新教育，要深刻理解它的现实基础和急迫性，实事求是地说，当前创新人才的培养是我们现有基础教育的短板。”叶文梓认为，过去几十年我国成为制造业大国，与教育发展中形成的强大的标准化人才培养能力分不开。当前我国处于向创新发展转型的关键期，只有教育具备强大的创新人才培养能力，才能激发中国的人力资源走向高处，为中国梦和中华民族的伟大复兴提供教育支撑和人才支撑。

叶文梓表示，知识经济时代对创新的定义已经有了很大不同。如今创新人才培养绝不仅仅是培养大师，更重要的是发现、培养、实现每个人的创新天赋。充分发挥教师和学校探索创新的作用，将重心放到学校、教师和孩子们身上，能够极大激发创新热情。据了解，目前深圳已经设立了中小学生探究性小课题，在指导老师的带领下孩子们走出校园，理解、参与、学会创新，通过立项的小课题项目组将获得1.5万元至2万元的资金支持。

“我国教育全面推行创新教育，攻坚克难在所难免，要用历史的胸怀逐步、扎实地推进。”叶文梓说。