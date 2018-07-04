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南方网> 教育>国内教育新闻

高校首批录取通知书开始寄送

2018-07-04 09:54 来源：中国教育报 万玉凤
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　　打开录取通知书，一座独具科技感的立体微型“二校门”跃然纸上，激光雕刻工艺、30多件纸艺部件、上百个拼插结构……

　　今天，这款由师生共同打造的清华大学2018级新生首批录取通知书开始寄送，收到首批录取通知书的将是179名保送生。这意味着，2018年高考录取工作正式启动，各大学录取通知书将陆续发出。按照规定，录取通知书需在本批次录取结束后一周寄发，一般7月是提前批和本科批次的发放、接收时间。

　　录取通知书作为由高校统一发放的具有法律效力的通知文书，越来越成为高校展示的窗口。对大学新生来说，最激动的时刻便是打开录取通知书的那一刻。为了吸引学生，各个高校也纷纷展现自己学校的优势，在设计上别出心裁。

　　西北工业大学嵌入虚拟现实技术，让录取信息“动”了起来，学生可查看校情校史介绍、学科特色展示等主题内容；陕西师范大学邀请师长用毛笔书写录取通知书，弘扬和传承中华民族传统文化；华东理工大学在“入学通知书”文字正下方，印着录取考生的彩色照片，使得通知书像毕业证一样庄重和值得珍藏。

　　今年，清华大学除了大胆突破录取通知书设计外，随通知书一起寄出的还有该校校长邱勇送给新生的特别礼物——科普经典名著《从一到无穷大》。这是邱勇第四次为新生赠书，致信勉励新生“感受科学魅力，启迪科学梦想”。

　　据悉，各大高校的高考录取通知书投送工作仍采取邮政特快专递（EMS）。微信、支付宝和EMS手机客户端上，考生可凭手机号、准考证号、考生号和录取通知书邮件号查询，及时掌握录取通知书发放时间、寄递时间及投递时间。

编辑： 唐巧燕
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