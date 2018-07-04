清华大学推出3D版录取通知书

高考录取即将启动，考生们最期待的就是录取通知书了。日前，清华大学通过官方平台曝光的“3D录取通知书”备受关注。

高考录取即将启动，考生们最期待的就是录取通知书了。日前，清华大学通过官方平台曝光的“3D录取通知书”备受关注。记者从清华大学招办获悉，由师生共同打造、手工定制的2018年最新录取通知书已经备好，预计明天开始陆续发出。

今年清华的录取通知书中，最有特色的地方在于夹带了一个3D版“二校门”，有30多件纸艺部件，上百个拼插结构，经过激光雕刻、建材、拼插组装，是清华的学生在特殊纸材上的“妙手生花”。打开录取通知书，3D“二校门”就会跃然纸上。清华官微还给即将踏入清华园的学子送去寄语：“当你在盛夏八月穿过这座‘二校门’，一个全新的世界将在你面前徐徐铺开，一个崭新的清华将等待你探索与创造。”

如此“走心”的录取通知书，在网络上迅速走红，获得不少网友“点赞”。就连清华的许多师兄师姐也表示十分羡慕，有人问“能不能以旧换新”、“是不是给补发一份”，甚至有学生笑称“想回去重考”。与此同时，即将收到这份“贺礼”的考生更是兴奋，纷纷表示“无比期待”——有人表达了对学校的感谢：“这么漂亮的手工我能玩四年！”还有人表达了对未来的期许：“期待收到这样一份录取通知书的那天。”

清华“二校门”是清华大学的标志性建筑，始建于1909年，见证了清华的百年岁月。清华招办表示，录取通知书上的3D“二校门”，既传递着历史的端庄与厚重，也承载着新时代的另一番意味：灵感与智慧、青春与未来。