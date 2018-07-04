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期末“陪读”的苦恼如何解？

2018-07-04 08:52 来源：北京晚报 张楠 叶晓彦
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　　本周，中小学陆续进入期末考试阶段，学生紧张复习备考，家长也在焦虑“陪考”。有的家庭七大姑八大姨集体讨论数学题怎么做；有的学校要求家长出复习题，身为程序员的爸爸干脆用上了电脑编程；还有的老师用手机APP留作业，孩子最多一次做了94道题……青少年领域专家表示，每到期末，都会有不少家长苦恼自己成了“编外老师”，其实“家校共育”并不简单等同于“家长＋学校”，家校双方应互相体谅尊重，才能让“共育”发挥更好的效力。

　　全家上阵

　　七大姑八大姨

　　微信群里解题忙

　　临近期末，赵女士越来越不知道该怎么辅导孩子的功课了。“上大学那会儿，我们高数考试满分是100分，我考98分。我觉得自己从小学习不差啊，结果孩子小学一年级的数学题，尤其是最后的大题，我愣是有一半都做不出来。”赵女士感慨地说。

　　赵女士的女儿在海淀区一所重点小学上一年级，马上就要期末考试了，每天放学回家就趴在书桌前埋头“刷题”，晚上经常9点多都睡不了觉。连周末也取消了一切娱乐活动，每天专心在家复习。“数学是女儿的弱项，尤其是难题，经常做不出来。”为此，赵女士在辅导功课时，没少“吼”女儿。有时候女儿怯生生地向妈妈求助:“这道题不会做。”赵女士信心满满地拿过数学题，原以为一年级的数学题能有多难，没想到仔细一看，愣是半天没做出来。

　　“有的题目感觉像是脑筋急转弯，有的又像公务员考试时候的那种考题，有的数学题其实列个方程式很容易就能算出来，但是一年级还没学到方程式，老师要求用最普通的方法推算出来。”这下赵女士傻眼了：竟然有一半左右题目都做不出来，还得再翻翻女儿的课本。

　　无奈之下，她只好把考题用手机拍下来，发到自己的家庭微信群里，向七大姑、八大姨求助。“紧急求助，这是孩子今天的一道数学题，谁能帮着做出来啊？再给讲讲解题步骤。”赵女士的信息一发到群里，过了十几分钟，自己的小妹妹就将正确答案发了过来。“怎么算出来的？快给讲讲。”赵女士欣喜无比，赶快追问解题步骤。从此之后，赵女士发现了解题“窍门”：求助亲友“智囊团”。于是，经常出现晚上八九点钟的时候，赵女士全家十好几口子亲戚一起在微信群里出谋划策，集体帮女儿做数学题的场景。

　　“还真是人多力量大，今天可能是大姨做出来了，明天可能是妹夫算出来了。然后他们把解题方法教给我，我学会了之后，再想办法给孩子解释清楚。”虽然题算出来了，但赵女士还是很发愁：“这才刚上小学一年级，就需要发动全家十几口子人一起给孩子辅导功课，以后功课越来越难，谁还辅导得了啊。”

　　“现在养个孩子太费劲了。我们小时候，家长根本不用管学习的事，都是自己晚饭前就写完了。”心力交瘁的赵女士说，这明明是全家十好几口子人一起养个孩子啊。

　　爸爸出招

　　自编电脑小程序 每日刷新复习题

　　喜喜和洋洋是一对双胞胎姐妹，就读于朝阳区一所小学，正在进行二年级的期末复习。两周前，数学老师提出，要求家长每天为孩子出一些练习题，帮助孩子进一步巩固知识。二年级数学已经学到了有余数除法、克和千克、万以内数的认识等等，考试的题型涵盖口算、计算、比大小以及解决问题等应用题。

　　“说实话，出题并不难，难在每天都要出不一样的。”小姐妹的妈妈刘女士告诉记者，老师要求家长每天要给孩子出30道题，各种题型都要包括，连续出了一个礼拜，刘女士感觉吃不消了。“别人每天30道，我家就要出60道，有些应用题还要绞尽脑汁想，既不能超出孩子学习的范畴，逻辑又得通顺。”比如这道题，“一卷绳子长39米，做一根长跳绳要用7米，这卷绳子可以做多少根长跳绳，还剩多少米？”其实这就是一道练习有余数除法这个知识点的题目，刘女士不仅要用笔写下这么多字，还要每天换不同的题，感觉比上班还累。

　　身心疲惫的刘女士向丈夫求助，身为程序员的爸爸高先生很快找到了解决方法。“我可以试着写个小程序，只要是固定模式的题，每次做题前随机更新数字，就不用发愁了。”

　　高先生说，写程序并不复杂，只要确定了数字的特性，是整十的，还是整百的，稍加设计，计算机就能自动生成题目。比如有余数除法的题目，在已知除数和被除数的情况下，求商和余数。“我只要设计出数的特性在两位数以内，余数不能大于9，计算机就可以按照排列组合的逻辑随机出题了。”

　　有了这个“法宝”，刘女士每天辅导孩子复习数学的压力大幅度减少了，她只需要每天打开电脑，点开孩子爸爸设计的网页，系统自动生成一套题目，点击打印，将题目用打印机打印出来。再点击刷新，系统就会自动生成另一套题，题型不变，题目当中的数字会发生变化，再打印出来，交给两个小姐妹分头答题。

　　刘女士说，幸亏爸爸是写软件的程序员，否则这种每天留给家长的“作业”还真的有些吃不消 。“也许老师是想通过这种方式，让家长更多参与孩子的学习过程，了解学习进度，促进家校共育，但是孩子才二年级，题目就已经跟脑筋急转弯儿似的，高年级的题恐怕是出不了了。”刘女士说，为了让她更省事儿，孩子的爸爸打算再把程序进一步升级，每次出题的同时，再生成一套答案。

编辑： 柯丹洁
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