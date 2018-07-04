南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

广东省2018年普通高校招生录取工作日程安排表新鲜出炉

2018-07-04 08:50 来源：南方网 柯丹洁
字号减小 字号增大

　　南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）今日，记者从广东省教育考试院获悉，广东省2018年普通高校招生录取工作将从7月7日开始，至8月15日结束。本次招生录取分三阶段进行：7月7日-12日，将进行提前录取批次普通类本科院校、独立设置本科艺术类院校（含参照）招生录取工作。7月12日-31日，将进行本科录取批次普通类院校，艺术类、体育类本科院校，3+证书院校招生录取工作。8月1日-15日，将进行专科录取批次普通类院校，艺术类、体育类专科院校招生录取工作。具体安排如下：

 
编辑： 柯丹洁
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
传统月饼大变身？这场论坛告诉你行业新机…
【世界杯】克罗地亚点球大战战胜俄罗斯挺…
普吉翻船事故最新数据：42人死14人失踪，…
《面具》开播 不看到最后绝猜不到真相_娱…
克罗地亚队点球获胜 晋级四强_国际新闻_南…
交通、医疗、社保……你关心的这APP都有_…
我省普通高校招生录取开始，空军招飞院校…
这项国家级体育比赛下周要来花都了！_广州…
泰沉船已致42死 中国幸存者:从未获知禁出…
小米IPO对应市值485亿美元 上市首日会破发…
推荐

现实中的患癌儿童在寻求生的希望

心碎！一家5口去普吉，4人遇难！只剩爷爷一人

提醒！近期已有多名孩子因为这个身亡，该如何防范？

抓一只奖8元，广州全城悬赏捉虫！被咬或会得“新型艾滋病”

微信上错转给他人8万后被拉黑，只能认栽？你可以这样做

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235