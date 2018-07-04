广东省2018年普通高校招生录取工作日程安排表新鲜出炉

7月7日-12日，将进行提前录取批次普通类本科院校、独立设置本科艺术类院校（含参照）招生录取工作。7月12日-31日，将进行本科录取批次普通类院校，艺术类、体育类本科院校，3+证书院校招生录取工作。8月1日-13日，将进行专科录取批次普通类院校，艺术类、体育类专科院校招生录取工作。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）今日，记者从广东省教育考试院获悉，广东省2018年普通高校招生录取工作将从7月7日开始，至8月15日结束。本次招生录取分三阶段进行：7月7日-12日，将进行提前录取批次普通类本科院校、独立设置本科艺术类院校（含参照）招生录取工作。7月12日-31日，将进行本科录取批次普通类院校，艺术类、体育类本科院校，3+证书院校招生录取工作。8月1日-15日，将进行专科录取批次普通类院校，艺术类、体育类专科院校招生录取工作。具体安排如下：