浙大2018年综评简章公布，23日截止报名

获得综合评价入选资格考生的高考投档成绩不得低于2018年广东省本科录取批次普通类高分考生优先投档线。

南方网讯（记者/柯丹洁）近日，记者从浙大招生办了解到，浙江大学2018年广东省综合评价招生简章已公布。

据悉，今年，浙大2018年在广东省综合评价录取计划招生在6个专业招收共计15人，仅招收理科高中毕业生。 电子与计算机工程、电气工程及其自动化、机械工程、土木工程4个专业共用10个招生计划，生物医学、生物信息学2个专业共用5个招生计划。 经综合评价录取的上述专业学生入学后进入海宁国际校区学习（四年），在规定年限内达到所学专业毕业（学位）要求者，将获得浙江大学毕业证书、学士学位证书和美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区学士学位证书或英国爱丁堡大学的学士学位证书（Degree of Bachelor of science（HONS）。学费标准：12万元/人·学年。

报考浙大综合评价招生录取的考生考生需满足两个条件，第一是，须符合2018年广东省普通高等学校招生统一考试报名资格；第二是，学业水平考试成绩达到AAA；每位考生只能填报一个专业。

网上报名时间为2018年5月14日-5月23日。获得综合评价入选资格考生的高考投档成绩不得低于2018年广东省本科录取批次普通类高分考生优先投档线。

具体招生简章如下：

浙江大学2018年广东省综合评价招生简章

为全面贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》精神，深化考试招生制度改革，探索基于与多所世界一流大学合作开展“一对多”本科教育国际化办学新模式的多元化人才选拔机制，经教育部、广东省教育厅批准，浙江大学2018年在广东省开展综合评价招生录取模式改革试点工作。

一、选拔对象与报名条件

选拔诚实守信、志存高远、综合素质全面、身心健康、专业意向明确、有学科特长的广东省优秀理科高中毕业生。申请考生须同时具备以下条件：

1.符合2018年广东省普通高等学校招生统一考试报名资格；

2.学业水平考试成绩达到AAA；

二、招生计划和专业

浙大2018年在广东省综合评价录取计划招生15人，具体招生专业如下：

注1：电子与计算机工程、电气工程及其自动化、机械工程、土木工程4个专业共用10个招生计划，生物医学、生物信息学2个专业共用5个招生计划。 注2：经综合评价录取的上述专业学生入学后进入海宁国际校区学习（四年），在规定年限内达到所学专业毕业（学位）要求者，将获得浙江大学毕业证书、学士学位证书和美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区学士学位证书或英国爱丁堡大学的学士学位证书（Degree of Bachelor of science（HONS）。学费标准：12万元/人·学年。 三、报名与选拔程序 1.网上报名：符合报名条件的考生登录综合评价报名系统（网址：http://bm.chsi.com.cn/）网上注册、登录报名， 按要求准确完整地填写、提交信息并打印《浙江大学2018年广东省综合评价招生申请表》。每位考生只能填报一个专业。网上报名时间：2018年5月14日-5月23日。 2.考生不需要邮寄任何纸质申请材料，但需在参加我校综合面试时现场递交纸质申请材料。所有申请材料按下列要求在线提交，若报名材料不符合要求，我校不予受理。 a.《申请表》要求在线填写、提交并打印。纸质申请表中“成绩信息”必须经中学教务处审核认定，并加盖中学公章，考生本人签名后将盖章签名的申请表扫描（拍照）上传。 b.《个人陈述》（直接在对话框内填写）。个人陈述主要阐述高中阶段考生的学科特长表现（获省级（含）以上学科竞赛奖励情况），参与科学研究、创新实践情况，参与社会服务、社团活动情况，获省级（含）以上个人荣誉情况，报考浙江大学理由，对报考专业认识度和个人未来发展规划等内容。字数不超过1000字。 c.各类获奖证书原件（指省级（含）以上学科竞赛获奖证书、省级（含）以上个人荣誉证书）、参加科学研究和社会实践活动等证明扫描（拍照）后上传。 d.在“附加材料”中上传 “广东省2018年普通高考考生综合素质评价信息表”的扫描（拍照）件。 3.初审：浙大组织专家对考生报名材料进行审核，根据考生报名条件及所在中学生源质量进行综合评价，按招生计划1:10比例择优确定参加我校考核名单并在教育部阳光高考信息公开平台及我校招生网上公示。考生可于5月30日以后通过报名系统查询初审结果。 4.考核：以学院为单位组成工科和生物医学两个面试类别，共用招生计划的专业在同一类别面试。面试采用多对多的形式，重点考察学生的科学精神、专业意向、跨文化交流能力、创新素质及综合素养。考生凭有效身份证，携带申请材料参加面试。面试地点、时间安排及其他相关要求详见我校本科招生网公告，请考生密切关注我校本科招生网最新公告。 5.公布入选资格考生名单：我校按照全面衡量、公平公正、宁缺毋滥的原则，根据考核成绩按招生计划数1:5的比例，择优确定综合评价入选资格考生名单并在教育部阳光高考信息公开平台及我校招生网上公示。考生可于6月22日以后通过报名系统查询结果。公示无异议后认定资格生效，我校将公示无异议的入选资格考生名单报广东省教育招生考试院备案。