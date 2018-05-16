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厚基础强实践，哈工大（深圳）今年在粤计划招收138人

2018-05-16 11:22 来源：南方网
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哈尔滨工业大学（深圳）由哈工大与深圳市政府合作共建，是哈工大的一个校区，是广东省、深圳市的一所大学。哈工大（深圳）以全日制本科生与研究生教育为主、非全日制教育为辅，是首所进驻深圳招收本科生的中国九校联盟（C9）成员、国家“985工程”建设高校和“双一流”建设高校。哈工大（深圳）的前身是始建于2002年的哈工大深圳研究生院。“厚基础、强实践、严过程、求创新”，哈工大（深圳）秉承哈工大成熟、先进的人才培养理念，依托毗邻港澳的地缘优势，凭借深圳大学城学科融合、资源共享的有利条件，为国家不断输送具有国际视野的创新型人才。

哈工大（深圳）计算机科学与技术学院教授、博导，中国人工智能学会青年工作委员会秘书长，中国计算机学会中文信息技术专业委员会副秘书长徐睿峰在2018年广东高考招生咨询会现场为大家宣讲。

【哈工大（深圳）校区】

【哈工大（深圳）学科设置】

【哈工大（深圳）师资队伍】 拥有“大师引领、骨干支撑、后备发展、专兼结合”的教师队伍。 非全职教师队伍由世界知名高校、科研院所的高水平专家、学者构成，包括2006年诺贝尔物理奖获得者乔治•斯穆特、2011年诺贝尔化学奖获得者达尼埃尔•谢赫特曼、埃默里大学副校长杰弗里•考普兰、约翰霍普金斯大学杰出贡献教授阿尔弗雷德•萨默等。

【哈工大（深圳）科研实力】共承担各类科研项目近3000项；申请国家专利989项；获授权专利436项；获得国家、省部、市级各类科技奖项92项。哈工大深圳校区已与深圳800余家企业开展了实质性合作，授牌西门子、华为等 60家企业为校企合作产学研基地，为学生提供更多实习岗位,拓宽就业渠道。

【哈工大（深圳）就业情况】截至目前，哈工大（深圳）已累计培养了15届8000余名硕士、博士研究生，毕业生主要在珠三角、京津沪等地区就业，留深率超过60%，其中60%以上的毕业生就职于华为、腾讯、百度、新浪、阿里巴巴、IBM、深圳证券交易所等知名企业，30%以上进入世界500强企业工作，10%选择继续深造及出国工作。 深圳校区2017届硕士研究生就业率99.18%，730余名硕士毕业生，其中130余人签约华为技术有限公司。深圳近30%毕业生年薪为20至30万元，计算机科学与技术学院60%以上毕业生年薪超25万元。

【哈工大（深圳）2018招生概况】哈工大（深圳）2018年招生总规模是700人，招生专业（大类）10个，其中工科类专业9个，经济学类专业1个；所有招生专业（大类）只招收理科生，不招收文科生。2018年新增招生专业（大类）：电气类、建筑类。 广东省计划招收138人。

【哈工大（深圳）奖学金】2017年深圳校区对广东省第一志愿报考我校的高分考生设立相关奖学金。

家长们就新校区的环境、师资、专业教学特色等情况向哈工大（深圳）相关负责老师进行提问。

编辑： 唐巧燕
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