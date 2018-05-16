香港与内地合办第一校UIC，今年在粤实行多元化招生录取模式

2018年UIC招生范围：全国30个省市。招生计划：全国拟招 1750人。招生批次：29个省市重本招生，在广东省实行多元化招生录取模式。

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (UIC)是香港与内地合办第一校，是一所高品质、国际化、非盈利、公益性大学；本科教育、研究生教育协同发展的博雅型大学，培养高素质、外向型、创新型、服务型人才大学。目前学校设有工商管理学部、理工科技学部、人文与社会科学学部、文化与创意学部、通识教育办公室、英语语言中心、中国语言文化中心、全人教育办公室和15个研究中心及机构。

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (UIC)应用心理学专业副教授 郭奕龙博士在2018高考招生咨询会活动现场为学生、家长讲解UIC大学概况、教育特色、大学生活、招生与就业情况。

【UIC的教育特色】博雅教育、国际化教育、全人教育、四维教育。

【UIC的课程结构】UIC学生在选课方面倡导“选你所爱、爱你所选”。其中“自由选修课”学生可用于副修、海外交换或修读更多通识或专业课程。

UIC的课程结构

【国际化文凭】UIC毕业生将获得香港浸会大学学士学位证（内地、香港及国际范围均获认可）和北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院毕业证（教育部电子注册）。

【国际化课程】UIC课程按照香港浸会大学的学术标准设置；四年本科学习全程实施英语教学，毕业颁发浸会大学学位；完整地引入了香港浸会大学教学品质保证体系。

【国际化学生】UIC目前在校生已达5600余人，学生来自中国内地、香港、韩国以及东南亚和欧美等各个国家。

【毕业去向】海外或香港留学—— 逾六成毕业生选择进入多个国家和地区300多所海外高校深造，其中过千名学生进入了全球知名学府如美国卡内基梅隆大学、美国波士顿大学、美国康奈尔大学、英国牛津大学、英国伦敦帝国理工学院、英国伦敦政治经济学院、英国华威大学、澳洲悉尼大学、香港大学、香港科技大学、香港浸会大学、香港中文大学和香港理工大学等等。国内外就业前景良好—— UIC毕业生纷纷被著名跨国企业、国企以及政府和公共组织等机构录用，如中国银监局、四大国有银行、中央电视台、中石油、南方电网、香港商报、香港中国银行、毕马威、德勤、安永、普华永道四大会计师事务所、BP、IBM、微软等等。

在招生方面，2018年UIC招生范围：全国30个省市。招生计划：全国拟招 1750人。招生批次：29个省市重本招生，在广东省实行多元化招生录取模式。

2018年UIC招生列表

2018年UIC广东省自主招生等“综合评价”批次报考要求：广东省高中毕业生（含往届毕业生）；学业水平考试各学科成绩都达到C级或以上。

2018年UIC广东省自主招生综合成绩构成

UIC综合评价录取重要日程