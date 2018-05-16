拥有百年名校基因的广以，今年在广东预招150人

2018年，广东以色列理工学院在广东预计招收150人。其中材料科学与工程约70人；化学工程与工艺约40人；生物技术约40人。2018年在广东录取批次为本科提前录取（非军检院校类）。

5月12日“2018广东高考招生咨询会”邀请到广东以色列理工学院进行专场宣讲。

广东以色列理工学院是中国第一所引进以色列优质高等教育资源的具有独立法人资格的中外合作大学；致力建成为国际公认高水平教育、科研和创新能力的研究型大学；培养具有创新能力、全球视野和人文素养的卓越工程师和科技人才。著名经济学家、孙冶方经济科学基金会理事长、中央汇金投资有限责任公司副董事长李剑阁任校长。2004年诺贝尔化学奖得主、以色列理工学院杰出教授、中国科学院外籍院士阿龙•切哈诺沃担任常务副校长。

广东以色列理工学院副校长林丹明，介绍广东以色列理工学院的办学情况。

广东以色列理工学院2017年首年招生，目前在校学生216人，远期规模约5000人，可依法授予学士、硕士及博士学位。本科毕生将获得“三证”：广东以色列理工学院本科毕业证书、广东以色列理工学院学士学位证书、以色列理工学院学士学位证书。2017年起开设三个专业：化学工程与工艺、生物技术、材料科学与工程。未来逐步开设：化学、环境工程、机械工程、数学、物理、生化工程、生态学等本科专业。

据介绍，广东以色列理工学院录取时采用“分数优先”的原则，高考文化课成绩相同时，将依次以考生的高考数学单科成绩、高考理科综合成绩的高低进行排序录取。英语单科成绩不低于120分（江苏90分），高考总分不低于生源省所划定的一本线或合并本科批次后的本科线。

广东以色列理工学院学生生活丰富多彩。

2018年，广东以色列理工学院在广东预计招收150人。其中材料科学与工程约70人；化学工程与工艺约40人；生物技术约40人。2018年在广东录取批次为本科提前录取（非军检院校类）。

学费：95000元人民币/生·年；住宿费：1200元人民币/生·年。（注：学费和住宿费的标准以招生章程规定为准）。

奖学金方面，广东以色列理工学院设置校长奖学金（新生奖学金）；学业优秀奖学金；课外表现奖学金；企业及个人捐助奖学金。

活动现场。家长拍照、做笔记记录宣讲重要内容。