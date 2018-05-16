高考提醒：最后冲刺，这件事特别重要！

做题，讲题，再做题，似乎是多数学校学生最后的学习生活，但是，这不应该是学生的全部学习生活，因为，还有一件同样重要的事情要做，那就是~梳理。

最后冲刺，时间很短，也很长！对于专注于考试的孩子来说，很短；对于备受煎熬的家长来说，很长。

做题，讲题，再做题，似乎是多数学校学生最后的学习生活，但是，这不应该是学生的全部学习生活，因为，还有一件同样重要的事情要做，那就是~梳理。

一、为什么要梳理知识?

1.梳理知识和心情是密不可分的!大家是否有这种体验:当你工作一天，非常疲惫的回家时，结果家里被孩子弄得乱七八糟，你的心情会差到极点，心烦意乱的你很容易发火，但是，如果你去收拾一下，即便疲惫，你的心也会逐渐变得宁静。因为你会感到，对生活的操控力变强了。学习，也是同样道理，梳理知识的过程，能让学生变得宁静和自信，增强安全感。

2.在最接近成功的地方努力，最容易成功!复习到现阶段，学生的知识早已经定型，再输入新知识，很难记住，而且会让知识变得更加杂乱无章，干扰之前的知识，得不偿失。与其这样，不如在原有比较熟悉的知识上去提升，通过梳理，你会发现，原来多少知识我已经掌握，即便是遗忘，也只是暂时的。

梳理知识固然重要，但是很多学生不去做，主要是因为不会做，下面给你提供几个思路：

高考重视对基础知识的考查！每年的高考题，在看完之后的分子中，都会发现，高考题考查的基本都是主干知识，不同的是，他们会以新材料或者新情景出现，抛弃基础，单纯做题，这种舍本逐末的做法，无益于成绩提升。

1.梳理考纲，进一步明确高考考什么!比如，数学学科的六大核心素养，数学抽象、逻辑推理、数学建模、数学运算、直观想象、数据分析。历史学科的五大核心素养，时空观念、唯物史观、历史解释、史料实证、家国情怀等，可以结合近三年高考题，看看哪种题型考查了哪种素养，这是梳理知识的最高要求。

2.梳理高考题，进一步明确怎么考！梳理高考题考查的知识点，你会发现哪些是高频考点，哪些是边缘考点，哪些是冷考点;对于大题，要注意梳理题型，梳理出问题的分析角度、作答要点，并能够熟练地说出每种题型的答题"套路"。通过梳理高考题，你会发现，你的"敌人"，并不神秘!

3.梳理教材和笔记，进一步明确重难点!梳理教材知识，其实就是处理好整体和部分的关系。你需要梳理出知识网络和重点的知识点，这里有个小技巧，你不妨试试:自己亲自做一个三轮回扣提纲!找一个笔记本，就像编写教材一样，写出每个单元的标题、目录、知识点、依次梳理，多数知识不要展开，但是对于一些重要但不太熟悉的知识点，需要重点拓展。

4. 梳理错题本，进一步明确薄弱点!错题本是学生最个性化的题库，里面凝聚着他的心血，但是很多学生最后却把它扔到一边。梳理错题，不是重做错题，而是分题型梳理，找出哪种题型错的比较多，分析错误原因，然后有针对性的进行突破。以历史选择题为例，看一看是表明类的、反映类还是原因类的，通过梳理，你就会发现自己薄弱的题型，这背后则是能力和素养的欠缺，抓紧时间进行弥补。

高手之间的对决，在于细节，也在基础，看谁不犯错。越到最后，越要稳住！越到最后，越要精打细算！祝您赢在高三最后冲刺阶段！

（来源：甘肃教育）