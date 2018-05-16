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中大自主招生资格名单公示，广东173名学霸获入场券

2018-05-16 08:43 来源：南方网
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　　15日早上，中山大学官方微信公众号发布2018年自主招生考核资格名单。

　　记者数了数，全国共有1384名高三学生拿到了中山大学自主招生考核的“入场券”，他们将在5月21-22日登录系统进行报名，等待之后的考核。那么广东学生表现如何呢？

　　广东共有47所中学的173名学生获得自主招生考核资格。

　　其中华南师范大学附属中学人数最多共28人，广东实验中学15人，中山纪念中学、佛山市南海区石门中学各14人，执信中学、深圳中学各10人。其余中学获资格学生1到7个不等。

　　此外，此次中山大学分人文学科类、社会科学类、经济管理类、理工类、信息科学类、医药类等6个学科大类进行考核，主要考查学生在相关学科大类的学科特长和创新潜质，同时加强对学生理想信念、思想品德、诚实守信、遵纪守法等方面考核。

　　从分类上看，广东考生主要集中在理工类、经济管理类和信息科学类。其中理工类华南师范大学附属中学（11人）、广州市执信中学（8人）、中山纪念中学（4人）人数最多；

　　经济管理类，华南师范大学附属中学（11人）、广东实验中学（5人）、深圳中学（5人）人数最多；

　　信息科学类，佛山市南海区石门中学（8人）、中山纪念中学（7人）、广东实验中学（4人）人数最多。

 

（来源：上学了）

编辑： 柯丹洁
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