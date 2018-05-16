2.6万多个高职招生计划等着你们~

日前，《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于做好2018年职业院校中高职衔接三二分段转段考核工作的通知》印发，明确了2018年职业院校中高职衔接三二分段转段考核相关工作。

南方网讯 日前，《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于做好2018年职业院校中高职衔接三二分段转段考核工作的通知》印发，明确了2018年职业院校中高职衔接三二分段转段考核相关工作。

考核对象有哪些？

2016年被试点中职学校录取并在三二分段试点专业就读，符合《广东省教育厅 广东省招生委员会关于开展2016年职业院校中高职衔接三二分段试点工作的通知》（粤教职函〔2016〕25号）要求，具有正式学籍和广东户籍及符合广东省进城务工人员随迁子女升学考试有关规定的外省户籍的学生。

考核要求有哪些？

转段考核依据：高职院校人才培养要求。

转段考核重点：综合素质、职业核心能力和专业技能考核，主要考核学生的专业理论和专业技能。

考核负责主体：试点高职院校。

专业理论考核：高职院校采取笔试、认定等方式开展。

专业技能考核：由高职院校在对口中职学校开展，采取实操、面试等方式进行，重点考核学生的实践动手能力。

专业理论考核成绩占40%，专业技能考核成绩占60%。高职院校可以整合专业理论和专业技能两方面内容进行考核。具体考核内容和考核方式由试点高职院校会同中职学校自行制定，并在招生章程上公布。

转段考核的学生：须在中职学段毕业后取得中等职业教育毕业学历证书；须在第五学期前获得相应专业对口的下列资格证书之一：

1.获得广东省教育考试院颁发的专业技能课程等级证书B级以上证书；

2.国家职业资格中级（含）以上技能等级证书；

3.省（厅局）级及以上行政部门及其授权的省级（含）以上行业学会颁发的中级（含）以上职业技能等级证书；

4.获得广东省中等职业学校技能大赛优秀奖以上，或市级中等职业学校技能大赛一、二、三等奖。

艺术类等无职业资格证书的专业，由高职院校填写《职业院校中高职衔接三二分段试点免职业资格证书申请表》，经省教育行政主管部门审批通过后，可以免予取得职业资格证书。

免考的考核对象：在校期间获本专业相关的由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项或由省教育厅主办或联办的省级职业院校技能大赛一等奖，由试点高职院校会同中职学校填写《职业院校中高职衔接三二分段试点免予考核申请表》，经省级教育行政主管部门复核、省招生办公室审核通过，并在教育部阳光高考平台公示后，可以免予参加高职院校考核，就读高职院校相对应专业。

已被正式录取的学生：在中职学校按照一体化人才培养方案继续完成中职学段的学习，第四学年进入对口高职院校试点专业学习。

未被录取的学生：按照教学计划完成中职第三学年的学习，参加顶岗实习，准备就业或参加其他类型的高职院校招生考试。