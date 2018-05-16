“一带一路”职业教育国际研讨会召开

5月11-12日，以“互学互鉴·合作共赢”为主题的“一带一路”职业教育国际研讨会在深圳职业技术学院召开。

5月11-12日，以“互学互鉴·合作共赢”为主题的“一带一路”职业教育国际研讨会在深圳职业技术学院召开。来自21个国家和地区的100位职业教育界专家和国内职业院校、企业、行业的200位专家学者及代表，围绕“一带一路”建设与职业教育发展等话题展开深度对话，为构建“一带一路”职业教育共同体，促进区域职业教育改革发展以及为“一带一路”提供更高水平的技术技能人才支撑出谋划策。

大咖云集

共商“一带一路”职教发展与国际合作

本次会议由教育部职业教育与成人教育司、中国联合国教科文组织全国委员会秘书处指导，中国职业技术教育学会、教育部职业技术教育中心研究所、广东省教育厅主办，深圳职业技术学院承办。

中央新疆工作协调小组办公室副主任、教育部原副部长、十三届全国政协委员鲁昕，联合国教科文组织驻华代表处主任Marielza Oliveira，澳大利亚政府教育与培训部公使衔参赞KatherineVickers，中国教育部职业技术教育中心研究所所长王扬南，中国教育部职业教育与成人教育司副巡视员葛维威，老挝教育及体育部职业技术教育司副司长Bounpheng Somchanmavong，柬埔寨教育、青年及体育部职业训导司副司长NuonV ansoeun，广东省教育厅副厅长、党组成员邢锋，坦桑尼亚驻华大使馆参赞Hussein JumaMtoro，英国总领事馆文化教育领事Ralph Rogers，深圳市政府副秘书长吴优，联合国教科文组织高等教育创新中心主任李明，深圳职业技术学院党委书记陈秋明，香港职业训练局执行干事尤曾家丽，澳门教育暨青年局教育厅厅长江毅，中国联合国教科文组织全国委员会代表贾楠等出席开幕式。开幕式由中国职业教育学会常务副会长刘占山主持。

服务“一带一路”

充分发挥职业教育的作用

研讨会为期一天半，内容丰富、务实高效，涵盖了开幕式、主旨演讲、政策对话、前沿对话、校企对话、校长对话、文化育人成果展演和闭幕式等8个版块。

国内外多位政府官员、专家和学者围绕“一带一路”项目建设中人力资源开发与职业教育合作的路径、政策，产业变革对职业教育带来的挑战，企业对人才的需求和对职业教育的期待，新技术与产业变革背景下的职业教育发展，“一带一路”背景下职业院校间合作的项目与路径，职业教育走出去服务“一带一路”建设等内容展开了深度对话，共同探索“一带一路”背景下职业教育国际合作的新模式和新机制，从而为“一带一路”建设提供更多的技术与人才支撑。

中国的职业教育经过几十年的发展，已取得巨大的成就，为中国的改革开放事业以及经济崛起作出了巨大贡献，有责任也有义务为“一带一路”沿线国家的职业教育发展作出贡献。同时，“一带一路”建设对沿线国家职业教育人才培养提出了新的要求，也为促进职业教育国际合作交流提供了重要机遇。本次研讨会为海内外的政府、行业企业、国际组织和职业院校搭建起了互学互鉴，资源共享的重要平台，开创了区域性乃至国际性职业教育合作与对话交流的新模式，也为职业教育如何在一带一路建设中发挥作用，如何与优质产能携手走出去，一带一路沿线国家职业院校如何合作服务一带一路建设等问题理清了思路，达成了共识。

会上同时举行了深职院与马六甲马来西亚技术大学、德国萨尔兰应用技术大学、香港职训局、柬埔寨国家智库合作协议签订仪式和联合国教科文组织职业教育计划亚非研究与培训中心、“一带一路”职业教育研究中心的揭牌仪式。

深化合作

形成标志性成果《深圳共识》

会议经过一天半的智慧碰撞与思想交流，深化了职业教育国际合作，在多项领域达成共识，闭幕式上由省教育厅相关处室负责人宣读了标志性成果《深圳共识》。

来自联合国教科文组织和22个国家的300余名与会代表一致表示，“一带一路”建设是伟大的事业，职业教育是“一带一路”建设的重要组成部分，携手推进“一带一路”职业教育发展合作是共同的神圣使命。在各国政府、行业企业、职业教育机构及社会各界的广泛参与和大力支持下，“一带一路”职业教育必将形成一个平等、包容、互惠、活跃的合作态势，必将呈现一个大开放、大交流、大融合、大发展的局面，必将为“一带一路”建设作出历史性的重大贡献。

（广东省教育厅）