在线教育用户如何获得更优质服务？

15日，由教育部在线教育研究中心、南方报业传媒集团指导，南方都市报、南都教育联盟主办的中国（广州）在线教育发展峰会在广州举行，超过30家在线教育龙头企业参与，政府、学界和企业三方共论在线教育的前景与未来。

努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，要实现这一目标，离不开在线教育的发展助力。15日，由教育部在线教育研究中心、南方报业传媒集团指导，南方都市报、南都教育联盟主办的中国（广州）在线教育发展峰会在广州举行，超过30家在线教育龙头企业参与，政府、学界和企业三方共论在线教育的前景与未来。

广东正构建开放式教育新生态

国家网信办日前发布的《数字中国建设发展报告（2017年）》指出，截至2017年底，我国中小学互联网接入率达90%，是5年前的3.6倍；多媒体教室比例达87%。截至2017年6月，在线教育用户规模达1.44亿，在线教育使用率达19.2%。

面对教育发展新趋势，教育规模全国第一的广东如何作为？在峰会现场，省教育厅副厅长王创介绍，站在新时代新的历史方位，广东教育将从“新学校、新课程、新课堂、新教师、新学生、新家长、新评价”等方面构建“广东新时代新教育”体系，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。同时，教育信息化已迈进2.0时代，广东教育正在致力于构建开放式的教育新生态。

在线教育助推优质教育共享

“在线教育连接了学校教育与未来的工作岗位，是一个弹性的终身学习的过程。”在会上，多位专家学者对在线教育的发展进行专题演讲。

教育部在线教育研究中心副主任、清华大学在线教育办公室主任于世洁介绍，在线教育正在持续推动优质教育资源共享，提高教育质量。例如世界大学排行前50名的大学贡献了87.6%的MOOC（大型开放式网络课程），教育部在线教育研究中心发布的学堂在线MOOC则有1400门课程数量、1100万注册人数，均排名国际第三，推动国内大学课程的在线共享。

新东方教育科技集团副总裁、新东方在线CEO孙畅认为，老师能不能跟学生互动，机器和学生互动效果如何，人机交互界面如何，这几个问题是未来几年在线教育要关注的主要问题。

圆桌观点

在线教育的使命和挑战是什么？在线教育如何保持创造力和竞争力？政府、学界、企业专家围绕这些热点问题进行对话。

热点一：在线教育的使命和挑战是什么？

有教无类 因材施教

教育部在线教育研究中心副主任、清华大学在线教育办公室主任于世洁认为，在线教育的使命总结为有教无类，因材施教。广东教育督导学会会长陈健说，在线教育拥抱大数据的同时，最大挑战就是要回到教育的本质，回到人的成长学习规律上进行活动。

广东省教育技术中心博士林君芬介绍，在线教育让教育体系更开放，带来新活力，对实现公平有质量的教育提供多元多样的选择，让每个孩子得到发展。她认为，在线教育的第一阶段是共享内容，第二阶段开始关注孩子需求，第三阶段还将要关注孩子情感。

威比网络科技有限公司（iTutorGroup）首席数据官沈沛鸿认为，在线教育的本质是教育，在线只是工具。在线今天不再稀奇，关键是科技运用在其中如何恰如其分。他认为，在线教育行业的挑战在于需要思考哪些教育方式是必须要保留的，哪些是可被科技取代，如何让科技和人的智慧相辅相成。

热点二：在线教育如何保持创造力和竞争力？

立德树人 促进教育公平

广州中学执行校长、广东省中小学校长联合会副秘书长彭建平认为，在线机构如果提供大量丰富、能补充学校教育的好产品，那么，它就能满足学生在成长、融合发展过程中的更多需求，就有竞争力。

广州市天河区华景小学校长黄瑞萍说，不管是公司还是公立学校，提供的在线教育首先要坚持立德树人，并都应该为促进教育公平努力。

广东开放大学党委书记罗海鸥认为，要坚持“开放，全纳，终身，灵活，便捷”的在线教育理念，确立“开放办校、技术立校、创新强校、人才兴校、质量荣校”发展思路，动员和依靠广大的教师，以人为本，对接需求，回归本质，勤教力学。