中共海南省委七届四次全会通过《百万人才进海南行动计划（2018—2025年）》，为建设海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港招揽国内外人才。至2025年，要实现“百万人才进海南”的目标。

5月14日，海口三角池公园附近，每一块停车场都是满的。在35摄氏度的高温中，公园每一棵榕树下都站有求职的年轻人。

就在前一天，中共海南省委七届四次全会通过《百万人才进海南行动计划（2018—2025年）》，为建设海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港招揽国内外人才。至2025年，要实现“百万人才进海南”的目标。

海南省委书记刘赐贵指出，要充分发挥海南优势，加快构建符合海南实际、具有海南特色的人才发展机制，让各类、各层次人才进得来、留得住、用得好。

消息公布后，海口在三角池公园举行了“百万人才进海南——海口在行动”活动，67家人力资源、金融、互联网等领域的企业组团招人。海口市住建、公安、人社、组织等部门，在现场提供一站式服务。截至14日中午12点，进场求职人员逾2000人，收受求职简历488份。

吸引人才落户，提供一站服务

在三角池公园，来自吉林的美术教师郑淼成功落户海口市龙华区，成为政策实施后首位落户者。

“海南空气好、环境好，工作机会也好，所以我想留下来奋斗。”关注人才政策一段时间后，郑淼发现落户比想象的更容易，“政策发布还不到24小时，我就拿到了准予迁入证明。”

“按照《行动计划》，人才进来确实容易多了。”海口市公安局户政处负责同志鲁凌波说，“从2016年起，海南就一直在探索放宽人才落户政策。这次规定，具有全日制大专以上学历、中级以上专业技术职称、技师以上职业资格或执业资格的人才，可在海南省工作地或实际居住地落户。2016年以前，除了公务员招聘以外，往届大学生落户的情况可是很难见到的。”

鲁凌波介绍，各类高层次人才、硕士毕业生、“双一流”高校和海外留学归国本科毕业生，以及拥有重大科研成果的创新人才、产品符合重点产业支持方向的创业人才，可在海南省任一城镇落户。“到中午12点，我们就接受人才落户政策咨询520人，受理人才落户120人次，签发准予迁入证明81张。”

符合要求的人才，凭身份证件、落户申请表格、用人单位合同、个人毕业证书、原户籍复印件等，即可在咨询现场申请落户。

“政策一出台，就一直有企业和个人向我们咨询人才招聘、落户的事宜。”海口市人力与社会保障局局长朱韶雄说，“我们临时决定，14日就组织招聘、咨询、落户活动。一方面，按照省委要求，用最快的时间将百万人才进海南的政策宣传出去；另一方面，也可以在招聘、服务和咨询当中，发现人才的具体需求，从而不断完善我们的工作，实现人才的精细化管理、精准化服务。”

海南省人力资源与社会保障厅厅长何琳介绍，为给各类人才来琼就业、创业提供便捷高效的服务，海南正着手建设省级“一站式”人才服务平台。在建成之前，先在省人力资源开发局二楼服务大厅安排专人，负责受理服务项目申请材料，承办和代办有关手续，包括办理人才落户、高层次人才认定、申请人才租房补贴、申报营业执照、办理子女入学等30多项。

完善住房保障，提升生活质量

在一些城市，高房价往往成为留住人才的拦路虎、企业创业的绊脚石。按照计划，海南每年引进的各类人才自落户之日起，在购房方面享受本地居民同等待遇。有人质疑：这会不会让炒房的投机客钻空子？

对此，海口市住建局工作人员谢晋表示：“原本我们也有这种担忧。但是5月14日上午，逾2000人的咨询者中，只有20来人向我们咨询住房方面的政策，而且基本都是年轻人，咨询的内容也多为保障性住房的相关政策。”

现场求职的湘潭大学毕业生郭涛，印证了谢晋的说法：“我们关心住房的问题。但落户的首要目的，肯定不是为了炒房。我们还是冲着海南自由贸易区的工作机会和发展空间。”

从供给端解决郭涛们的后顾之忧，海南一直在努力。海南省住建厅保障处处长王志介绍：“2008年至2017年，我省共开工建设各类保障性住房55.04万套，新建城镇保障性住房覆盖面37.98%。下一步，将继续完善住房保障和供应体系，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让人民住有所居，并迈向住有宜居。”

除了让人才留得下，怎样进一步保障各类人才的生活质量，让他们过得好？《行动计划》提出，对大师级人才、杰出人才、领军人才，按人才层次和相应标准，提供150平方米至200平方米免租金、可拎包入住的人才公寓，全职工作满5年赠予80%产权，满8年赠予100%产权。其余的高层次人才，则发放3年的租房补贴，其中拔尖人才每月5000元，其他类高层次人才每月3000元，40岁以下全日制硕士生每月2000元，35岁以下全日制本科生每月1500元。

扶持新型产业，提供创业帮扶

海南省委常委、组织部部长王瑞连介绍，海南引进人才涵盖各个重点领域、重点产业，包括高层次人才和一般人才，也覆盖党政人才、事业单位人才、企业人才和社会各个方面的人才。

要想留住人才、用好人才，就必须得创造更多的工作机会和更广的发展空间。

从2015年起，海南开始扶持热带高效农业、健康产业、高水平旅游业等12类产业。2017年，12类产业对GDP的贡献率达到99.4%。

在三角池人才招聘现场，一家母婴连锁机构的工作人员袁女士透露，该单位属于健康产业，于2016年创办。营业机构从1家发展到170多家，只用了3年时间。人均月薪也从3000元提高到5000元。“各行各业，招储备干部的单位都多了。大家都希望借政策东风招到更多、更优质的人才。”

按照《行动计划》，来海南自主创业的人才，可向有关金融机构申请信用贷款或保证担保贷款，并可在入驻园区申请零租金办公用房。此外，海南还将实施国家级项目人才配套支持计划。

同时，争取国家级创新机构在海南落户、推动重点学科和实验室建设、鼓励科技人员兼职或离岗创业。针对引进的人才，海南省还完善相关的评价和退出机制，实行“五年两次”跟踪考核，考核合格的，继续落实相关待遇；不合格的，取消相关待遇。