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专家建议制定“国家标准”并提高

2018-05-16 08:32 来源：羊城晚报 董柳
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　　广州的张女士上周末准备带儿子回趟老家，可买火车票时她犯难了：八岁的儿子身高超过同龄人，常常在享受儿童免票政策上“吃亏”——经常要比同龄人多花“冤枉钱”。

　　张女士的苦恼正映照着一个现实：随着生活水平的提高，很多家长发现，我国儿童的身高普遍超过免票标准，明明年龄还小，却只能买全价票。一些家长由此产生“不平衡”感：儿童免票标准该不该“水涨船高”？

　　调查

　　各地各行业儿童免票标准不尽相同

　　我国对于儿童免票的标准在不同行业和地区不尽相同。

　　不少行业和领域以身高为免票的硬性条件。记者查询《广州地铁票务规则》规定：“一名成年乘客可免费带一名身高不超过1.2米（含1.2米）的儿童；所带的儿童超过一名的，按超过人数购票。身高超过1.2米的儿童须凭有效车票乘车。”《铁路旅客运输规程》规定：每一成人旅客可免费携带一名身高不足1.2米的儿童，超过一名时，超过的人数应买儿童票。随同成人旅行身高1.2～1.5米的儿童，应当购买儿童票；超过1.5米时应买全价票，同时规定“免费乘车及持儿童票乘车的儿童单独使用卧铺时，应当补收票价差额。”

　　而即便同样以身高为硬性免票条件，不同行业的要求也不完全相同。在中国科学技术馆官方网站“票务服务”栏载明：1.3米以下有成人陪同的儿童（限一名）可享受免票。

　　还有些地方和行业以“年龄+身高”二选一皆可的方式对儿童实行免票。在广州塔的购票优惠政策中，6周岁（含6周岁）以下或身高1.2米（含1.2米）以下儿童实行免票，每名非免费票成人限带一名免票儿童进塔。而早从2012年4月起，东莞市实行政府定价、政府指导价的游览参观点，对6周岁以下（含6周岁）或身高1.2米以下（含1.2米）的儿童实行免票。

　　现状

　　6岁儿童平均身高已接近1.2米

　　单就身高这一标准看，记者发现，我国大部分公共场所儿童免票标准都在1.2米至1.3米之间，半价票标准在1.3米至1.5米之间。然而，随着儿童营养状况和成长环境的改善，我国儿童的平均身高早已达到甚至超过这些标准。

　　根据中国疾控中心的最新数据，截至2012年，我国6岁儿童平均身高均已达到或接近了1.2米，12岁儿童平均身高已超过了1.5米，14岁儿童的平均身高则已达到或接近了1.6米左右。

　　而国家卫生健康委员会官网显示，2016年6月，我国第五次儿童体格发育调查结果发布，7岁以下儿童的体格发育水平较10年前和40年前都有不同程度的提高。以5岁至5.5岁年龄组为例，男童和女童身高分别为113.6厘米和112.5厘米，较40年前，分别增长了8.0厘米和8.2厘米。

　　不少家长认为，现行的以身高作为衡量的儿童免票标准已不公平了。甚至，一些家长因为儿童免票的标准问题起纠纷后打起了官司。

　　2016年9月，家住东莞市南城区的6岁儿童徐某因为超过了规定的1.2米免票标准5厘米，一家人被安保人员拦住，必须补票后才可出站。最终，为儿子按照成年人票价的两倍补票后，徐某一家才得以离开，事后，徐某状告东莞市轨道交通有限公司。最后，东莞第一法院认为，徐某行为已违反东莞市发展和改革局于2015年11月发布的《关于我市城市轨道交通票据有关问题的通知》中“每位成年人可免费携带1名身高1.2米及以下的儿童乘车，超过1名按超过人数购票”的规定，判决驳回徐某的诉求。

　　建议

　　判定儿童标准应按年龄而不是身高

　　北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华认为，儿童免票的优惠政策，只按身高划分不合理。他表示，虽然身高衡量起来直观，便于执行优惠政策，但也要考虑到一些孩子只是因为个子高，便享受不到优惠。

　　针对各地和各行业儿童免票标准和政策不一致的情况，佟丽华认为主要是目前国家立法层面没有统一的规定，由各行业、各地自行规定，出现差别的同时也带来了混乱，难以保障儿童权益。

　　佟丽华表示，若要让孩子更多地感受到社会发展带来的福利，首先在实行免票标准上，可借鉴并基于老年人的优惠标准，引入年龄来执行。每个孩子出生后都会在户口簿上有一个身份证号，可前往公安机关办理身份证明，买票时出示即可，还可尝试推出“儿童卡”。

　　一些专家还指出，随着儿童身高的普遍提高，相应的儿童免票标准也应“水涨船高”。

　　所幸的是，在全国人大常委会2018年立法工作计划中，修改未成年人保护法已被列入“预备审议项目”。佟丽华认为，从给予儿童特殊优先保护的角度出发，建议国家修改该法时，多给孩子一些优惠并作出统一规定。

编辑： 柯丹洁
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