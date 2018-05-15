大咖齐聚中国（广州）在线教育发展峰会，共探在线教育前景与未来

5月15日，中国（广州）在线教育发展峰会在广州举行，政府、媒体和企业，三方论剑，共论在线教育前景与未来。

5月15日，中国（广州）在线教育发展峰会在广州举行，政府、媒体和企业，三方论剑，共论在线教育前景与未来。教育部在线教育研究中心副主任于世洁，广东省教育厅副厅长王创，南都报系总裁任天阳，南都报系总编辑、南都教育联盟理事长梅志清等出席了峰会。

2018在线教育发展峰会现场

广东正致力构建开放式教育新生态

“站在新时代新的历史方位，广东教育勇立潮头，改革再出发，我们将从‘新学校、新课程、新课堂、新教师、新学生、新家长、新评价’等方面构建‘广东新时代新教育’体系，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，着力培养中国特色社会主义的合格建设者和可靠接班人。”王创在峰会致辞中称，教育信息化已迈进2.0时代，广东教育正在致力于构建开放式的教育新生态。

广东省教育厅副厅长王创

王创对于社会力量参与基于教育信息化的教育新生态建设，提出三个方面的期待：把握方向，坚持社会主义办学方向和教育的公益性；明确定位，维护和巩固学校教育的主渠道、主阵地的地位；遵循规律，积极探索互联网时代教育新模式。不管是学校教育还是社会教育，都要遵循人的成长规律，处理好三个关系：适度教育与超前学习的关系、身心健康与知识技能的关系、全面发展和个性发展的关系，不能在“应试教育”上走回头路，也不能不遵循孩子身心发展规律搞超前教育。

在线教育是一个弹性的终身学习过程

在峰会上，于世洁做了《中国在线教育 探索创新引领的实践》主题演讲，在演讲中，他分析了在线教育的现状及未来的走向。

教育部在线教育研究中心副主任于世洁

“世界在变，学习模式在转变，教育的方式也在发生转变。”于世洁表示，“我们看到了世界名校在慕课领域里都有非常多的努力和尝试。世界大学排行前五十名的大学大概就贡献了87.6%的课程资源，充分体现了这些优质教育资源共享、提高教育质量的尝试。”于世洁称，清华大学已开设246门慕课，惠及800万人次。2018年计划新开48门慕课。2017年国家精品在线开放课程认定中，清华大学70门课程获得认定。

于世洁预测，未来虚拟现实技术、人工智能等技术将用于在线教育。在线教育连接了学校教育与未来的工作岗位，是一个弹性的终身学习的过程。未来在线教育将对课程革命、学历革命有新突破。现在学历是固定的，可以大胆设想，未来每个学习者可以有自己学习的方案、成绩报告，充分实现以人为本个性化学习。

在线教育公司天然承担教育公平和资源均衡的使命

对于企业而言，发展在线教育要把握哪些原则，面临怎样的挑战？新东方教育科技集团副总裁，新东方在线CEO孙畅在《在线教育促进教育均衡发展》主题演讲中表示，在线教育最重要的特点是在给了人们更多获得知识的途径，内容和资源。有更多机会和能力聚集更多优秀老师，聚集更多优秀内容，使得更多学生享受更多资源。在线教育公司天然承担教育公平和资源均衡的使命。

新东方教育科技集团副总裁，新东方在线CEO孙畅

“有人问，是不是要担心孩子沉迷于网络学习？我作为家长，非常希望他沉迷于网络学习。”孙畅称，随着制度发展，随着人工智能和虚拟现实的成熟发展，孩子们的体验一定会是一个梦幻般的体验。无论是学历史还是科技，会带他到过去五千年，或到未来的空间，会让他的创造力空前提升，获得知识更加愉快。

在回答人工智能会不会取代老师这个问题时，孙畅的答案是“不可能”。她认为，在线教育企业要关注技术，拥抱技术，但不依赖技术。未来在线教育的体验不会以老师为核心，一定是以学生为核心。老师的角色会发生根本的转变和颠覆，变成导师和引导者，甚至是技术和内容的研发者，这种可能在未来三五年就会发生。“在线教育企业始终要关注教育的本质，关注学生，关注教育内容的创造。此外还要加强教学教研，教授能力而不只是知识。”

在线教育峰会具有划时代意义

当天的峰会得到了来自教育部门、学界、企业界的众多代表的肯定。广东教育督导学会会长陈健在谈在线教育的挑战时说，在线教育是拥抱大数据时代，要回到教育的本质，回到人的成长学习规律上进行活动。“在知识爆炸的今天，如果我们还用传统的教育方法，我们很难产生巨人，怎么样产生更多的巨人去适应社会的发展？智能时代对教育的挑战就是我们的使命，我认为今天这个会议有划时代的意义。”陈健称，南都教育联盟举办的这次在线教育发展峰会，他相信在广东乃至全国在线教育的发展都得到非常深刻的启迪。

此次峰会由教育部在线教育研究中心、南方报业传媒集团担任指导单位，南方都市报社、南都教育联盟主办，广东教育督导学会、广东省职教师资培养培训联盟、广东省中小学校长联合会联合主办，超过30家在线教育龙头企业参与，如传统教育培训机构的线上机构新东方在线、学而思网校等，互联网教育机构iTutorGroup、作业帮、一起作业等，以及好未来、寒武创投、雪松控股等超10家教育创投机构负责人将到场，并分享他们的观点。

任天阳称，教育是牵涉到千家万户的重大民生工程，党的十九大报告强调，“要加快教育现代化，办好人民满意的教育”，这其中，除了教育部门的努力之外，还需要凝聚社会各方力量，形成共识，通力合作，为教育的改革发展齐心共力。南方都市报联合各方有志于发展公平而有质量的教育同仁们，一起探讨在线教育，就是希望团聚来自政府部门、学校、企业和媒体的力量，共同探讨在线教育话题，希望推动教育高质量发展。这也是新时期南方都市报践行打造最具影响力的智库型媒体的转型战略一次创新探索。南都教育联盟希望通过自身的服务传递行业正能量，提升整个行业的治理能力和创造价值的能力。