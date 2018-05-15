台湾台南宝仁小学师生赴广州进行文化参访和交流

5月13日至14日，台湾台南市私立宝仁小学的13名小学生和部分教职员工、家长代表在校长王泽瑜的率领下，赴广州市进行文化参访和交流体验活动。

5月13日至14日，台湾台南市私立宝仁小学的13名小学生和部分教职员工、家长代表在校长王泽瑜的率领下，赴广州市进行文化参访和交流体验活动。

台南宝仁小学和广州小北路小学的同学们共同体验书法课程 郭军 摄

13日，参访团一行先后赴广州市少年儿童图书馆、越秀区少年宫参观交流。在越秀区少年宫，同学们和家长代表还体验了传统的岭南通草画课程和手工陶艺课程，并观摩了小云雀合唱团的排练。当晚，还登上游轮欣赏珠江美景。

台南宝仁小学和广州小北路小学同学展示书法作品 郭军 摄

14日，参访团一行来到广州市小北路小学进行文化交流活动。小北路小学始建于1907年，距今已有111年历史了。校长韩萍对宝仁小学师生的到来表示热烈地欢迎。她介绍说，100多年来，学校秉持“让生命充满阳光”的办学理念，致力于潜心发掘每一个孩子的潜能，致力于让每一个孩子绽放光芒。该校积极传承中华文化，开设了书法、传统手工造纸、创意手工等课程，以及羽毛球，篮球、足球课程和阅读研学等活动。