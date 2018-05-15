广东创建教师教育创新实验区　推进广东特色“新师范”

5月14日下午，省教育厅在广州召开“新师范”建设工作推进会。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）日前，广东省教育厅制订了《广东“新师范”建设实施方案》，着力建设广东特色“新师范”，助推广东省教育现代化建设。5月14日下午，省教育厅在广州召开“新师范”建设工作推进会。省委教育工委副书记，省教育厅党组副书记、副厅长邢锋和省委教育工委委员，省教育厅党组成员、副厅长王创出席会议并讲话。

创建教师教育创新实验区

会上，公布了广东省创建国家教师教育创新实验区立项名单，并对华南师范大学、广东技术师范学院、岭南师范学院、韩山师范学院、广东第二师范学院、韶关学院、嘉应学院、惠州学院、肇庆学院、广州大学、深圳大学等11个“广东省创建国家教师教育创新实验区”获批立项单位颁发了广东省创建国家教师教育创新实验区牌匾。

据悉，这11个“广东省创建国家教师教育创新实验区”获批立项单位，合作共建单位覆盖全省21个地级市。

把握三个原则，实现四个目标

会议研究部署了广东省创建国家教师教育创新实验区工作。王创在工作部署中指出，广东省创建国家教师教育创新实验区是构建广东特色教师教育模式的重要载体。各地市教育局、各高校要把握好实验区建设的三个基本原则，坚持统筹兼顾、多方参与，坚持协同培养、服务地方，坚持高起点谋划、高标准建设；着力实现形成教师教育校地发展共同体、显著增强师范院校服务中小学教育能力、提高师范生培养质量、促进职前培养和职后培训一体化等四个目标。

做好公费定向师范生培养试点工作

会议对广东“新师范”建设工作进行了全面部署。邢锋在部署中指出，广东“新师范”建设是我省实现教育现代化的重要保障。他强调，各地各校要准确把握“新师范”建设要点，加强师范生师德养成和教育情怀培养，加大力度优化师范生培养结构，做好公费定向师范生培养试点工作，深化人才培养模式改革。

会上，专家就教育部师范类专业认证政策、标准进行了解读；华南师范大学、韩山师范学院和肇庆市教育局就教师教育工作经验和“新师范”建设思路进行了汇报交流。

全省各地级以上市教育局分管局领导，开设师范类专业的高校分管校领导、教务处长，省教育厅领导及相关处室负责同志，约120余人参加了会议。