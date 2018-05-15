2018年全国学前教育宣传月将启动

教育部办公厅日前发布了关于开展2018年全国学前教育宣传月活动的通知，要求各地以“我是幼儿园教师”为主题，在5月20日至6月20日期间组织学前教育宣传月活动。

教育部办公厅日前发布了关于开展2018年全国学前教育宣传月活动的通知，要求各地以“我是幼儿园教师”为主题，在5月20日至6月20日期间组织学前教育宣传月活动。

据了解，今年是第七个全国学前教育宣传月，此次活动的宣传重点是，多视角、多形式宣传呈现幼儿园教师工作、学习的真实情景和具体案例，帮助社会和家长认识幼儿园保育教育活动的特点，理解幼儿园教师职业的专业性，了解幼儿园教师专业成长历程，塑造新时代幼儿园教师爱岗敬业、积极向上的良好形象，营造重视关心幼儿园教师成长、支持推动学前教育发展的良好氛围。

通知提出了三个方面的要求：一是精心部署实施。各地要高度重视，将宣传月活动作为宣传学前教育科学理念、典型经验和幼儿园教师职业精神的重要机遇，纳入年度工作重点。结合地方实际，研究制定具体实施方案，做好各项宣传活动安排部署，确保宣传实效。

二是突出主题内涵。各地要把握正确宣传导向，围绕宣传主题，立足幼儿园保教工作实践，展现幼儿园教师的职业特点和专业内涵，树立幼儿园教师兢兢业业、爱岗敬业、潜心育人的良好形象，回应家长和社会对幼儿园保育教育工作实际和幼儿园教师职业的关心理解。

三是整合专业资源。各级教育部门要结合本地实际，组织幼儿园、高校等专业机构广泛参与宣传月活动。幼儿园要通过开放日、家长会、主题宣传等活动，引导家长关注幼儿发展需要，支持配合幼儿园教师在膳食营养、卫生保健、保育教育等各方面的工作。有关高校要组织学生深入参与宣传月活动，积极开展师德师风、专业素养等方面的研讨和实践活动，增强幼儿园教师职业的荣誉感和责任感。

据悉，教育部将继续举办宣传月活动启动仪式，组织制作公益宣传片、主题海报、电视访谈节目等系列主题宣传信息，支持各地开展宣传活动，并在教育部官网和“微言教育”微信公众平台陆续推送。