今年是国家统一法律职业资格考试实施第一年，改革后“新司考”考什么一直备受关注。

今年是国家统一法律职业资格考试实施第一年，改革后“新司考”考什么一直备受关注。司法部昨天发布的消息显示，司法部编写的考试大纲将于近日出版发行。记者注意到，考试大纲共列出18个考试科目，同时为适应立法变化等，还对多个科目的知识点进行了完善。

考试时间将在考试公告中明确

根据司法部日前公布实施的《国家统一法律职业资格考试实施办法》，2018年国家统一法律职业资格考试的内容和命题范围以司法部今年公布的考试大纲为准。

除了考生们关注的考试内容，关于2018年国家统一法律职业资格考试的卷式结构、报名和考试时间、放宽条件政策、普通高等学校应届毕业生报名政策等规定，将在今年考试公告中明确。

按照此前发布的《实施办法》规定，国家统一法律职业资格考试每年举行一次，分客观题和主观题两部分，客观题考试成绩合格才能参加主观题考试。考试实行全国统一评卷，由司法部确定考试成绩及合格分数线。

考试大纲共包括18个科目

记者从司法部了解到，《2018年国家统一法律职业资格考试大纲》分为考试说明和考试科目、知识点两大板块。

在考试科目方面，参照马克思主义理论研究和建设工程法学类核心课程教材，经国家统一法律职业资格考试协调委员会(职前培训指导委员会)研究确定，国家统一法律职业资格考试的考试科目有18个，包括：中国特色社会主义法治理论、法理学、宪法、中国法律史、刑法、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法(含仲裁制度)、行政法与行政诉讼法、经济法、知识产权法、商法、国际法、国际私法、国际经济法、环境资源法、劳动与社会保障法、司法制度和法律职业道德。

适应立法变化、司法体制机制改革实践和法学理论研究成果，大纲还完善了刑法、刑事诉讼法、中国法律史、知识产权法、环境资源法、劳动与社会保障法等科目的知识点。同时，根据2018年3月底前法律法规制定修订情况，明确了大纲附录的法律法规目录。

政治素养考察将加强

“新司考”加强对考生政治素养的考察。根据党的十九大报告，考试大纲充实完善了中国特色社会主义理论的知识点，根据《宪法》和《监察法》调整充实了宪法学科的知识点。

司法考试改革后，应当参加国家统一法律职业资格考试人员范围有了增加。除了此前司法考试制度确定的法官、检察官、律师、公证员外，初次担任法律类仲裁员，以及行政机关中初次从事行政处罚决定审核、行政复议、行政裁决、法律顾问的公务员，也被纳入法律职业资格准入范围。

为此，考试大纲明确强化对法律职业伦理的考察，在法律职业道德部分规定了“其他法律职业人员职业道德”一章，引导广大应试人员熟悉了解法律顾问、仲裁员、行政机关中从事行政处罚决定审核、行政复议、行政裁决的公务员的职业伦理。