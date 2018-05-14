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高考机器人的“前世今生”：从“考生”到“考官”

2018-05-14 09:43 来源：中国青年网
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　　距离2018年全国高考已不足一个月，时间推回到一年前，在2017年高考中，高考机器人第一次出现在人们视野里。当时在成都，机器人AI-Maths做答2017高考数学北京文科卷试题取得105分的成绩。一时间，高考机器人成了网络热议话题。　　作为机器人AI-Maths背后公司的创始人，清华大学苏研院大数据中心主任、成都准星云学科技有限公司CEO林辉在接受中国青年网记者采访时表示，今年不会再做这样的事情，去年很多类似的活动，甚至让机器与人pk，更多的都是一个噱头。“我们不再去强调分数与技术，更注重应用，比如智能诊断作业，更关心机器能不能真正帮到老师学生。现在随便搞一个什么都挂上人工智能的旗号，其实很多都不是真正的人工智能。我们要尊重知识、尊重团队、尊重人才，尊重我们涉足的领域——教育。”

　　人工智能在教育中的角色到底是什么？

　　5月12日下午，欧美同学会首届数字经济与人工智能大会“智慧教育产业论坛”在成都举行。行业学者、知名教育品牌创始人、相关领域留学人员齐聚一堂，共同探讨人工智能技术在教育产业中的运用发展。

　　清华大学苏研院大数据中心主任、成都准星云学科技有限公司创始人兼CEO林辉在做主题演讲。 中国青年网 图

　　人工智能技术为教育教学赋能，可以实现精准化教学和个性化学习，帮助解决教育教学中的突出问题。近年来，国内众多知名教育机构开始加大人工智能研发力度，一批以“人工智能+教育”为特色的初创公司也雨后春笋般崛起。

　　林辉对记者说：“其实不只是教育，所有行业，如果都能做到‘日日清’，就会有翻天覆地的进步。我们现在的技术愿景，拿数学举例，就是让机器能精准地找出学生不足，快速地评估学生学习成果，做到学习‘日日清’。这样一来就解放了老师的工作时间，老师可以从阅卷、统计等一些机械化事务中抽出身来，去更多地做一些关注学生成长的事情。所以人工智能和传统教育是不冲突的，它们可以和谐地存在。”

　　其实不仅上述这些优点，技术在教育上的应用还有更大的意义。林辉说：“比如教育公平，随着技术成本越来越低，大多数家庭都可以接受一样优质的教育服务，在促进公平的基础上，还会大幅减少家庭教育开支，这对于整个社会和谐发展都是有利的。”

　　不能把现有技术想得太科幻

　　随着人工智能近几年大热，也不乏有一些人放大了人工智能的现实应用能力和范围，把它看成神一样的存在，有的甚至否定了传统教育模式的价值。对此，林辉表示，我们有时候想得太科幻，现在的底层技术还支持不了人类的意识形态、艺术和美的价值。技术可以让学习更加高效、成本更低廉，但传授思想素养与价值观还要交给我们的人类老师。

　　同时，林辉还说，学习本身就是一个逃离生活舒适区的事情，是需要付出辛苦的。教育和互联网在本质上是有区别的，不能一味鼓吹“寓教于乐”的互联网教育形态，我们要做的是用技术在教育上面涂上一层“糖霜”，让孩子们不要那么的痛苦。同时要让孩子们知道，学习就犹如我们练肌肉，过程是需要负重的，但结果会让他们更强大，让他们将来的生活方式和质量更高。

　　林辉最后表示，想要实现我们的理想和目标，需要全社会的共同努力。政府要有好的政策，社会要给予科研开放的空间，而作为企业，我们应该尊重教育本身，协作共赢，我们都是中国企业，应该一起努力，把核心技术牢牢握在中国人手里。

编辑： 柯丹洁
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