大中城市家长教育焦虑如何破除？

进入5月，随着各地义务教育阶段入学政策的出台，孩子们迎来了升学季，中国家长便又一次集体进入了焦虑季。

焦虑的家长如何“自救”

进入5月，随着各地义务教育阶段入学政策的出台，孩子们迎来了升学季，中国家长便又一次集体进入了焦虑季。只要在网络上键入“幼升小”或“小升初”，蹦出来的很多报道都透出各种各样的“焦虑”，比如：《幼升小火爆令人焦虑，但家长的选择也情有可原》《名校幼升小选拔 “牛娃”比拼是一场焦虑竞赛》《幼升小小升初，比抢跑更关键的是抢跑道》。

面对社会上普遍存在的教育焦虑，无论是国家层面还是地方层面都出台了不少政策。

不久前，教育部联合4部门展开了号称“史上最严”的校外培训专项治理，就是切实给中小学生减负。再来翻看今年各地义务教育入学政策也能发现，很多政策的一个重要目标就是减少家长的焦虑，比如北京多个区县推出的“幼升小”多校划片政策就是为了缓解由“学区房”引发的焦虑，上海等地实施的“公民办同招”的目的也是给“择校热”降温……

但是，家长们依然焦虑。

中国家长为何如此焦虑？这种焦虑的生命力为何如野草般顽强，总是“挥之不去”？

该寻找背后的原因。

在所有家长中最焦虑的莫过于大中城市的家长。如果给他们画个像，他们有着类似的特点：受过良好教育、有一份体面的工作、对孩子成长怀着很高期望、对孩子的教育参与度较高。

而在这个表面特征背后还隐藏着一个特点：不少家长自身在成长的过程中经历了一次“断崖”，这个“断崖”出现在学业有成之后。似乎在很多人心目中，学业有成之后，事业、家庭的成功就会水到渠成了。但其实，人生就像建高楼，“学业有成”只是给高楼打好了基础，打基础确实需要很好的规划，但是要想把楼盖得更高、更结实，还需要接连不断的规划和设计，但是，很多家长的成长过程到这里停止了。

正是因为有这种“断崖”，成功了，家长容易把成功的原因归功于人生前20年的奋斗；失意了，家长也容易把不如意归咎于“没能考上名校”“没选好专业”，等等。

而这时的成功则更具有偶然性，变得可遇而不可求。家长们普遍对自己不满意，越是对自己不满意则更期望有一个令自己满意的孩子。家长把自己跟孩子捆绑得更紧了，孩子成功家长喜悦，孩子受挫家长痛苦。感同身受，家长反应能不大吗？

再加上由自己成长路径带来的思维定式，家长们在规划孩子成长过程中，也着重规划前20年，这样“上哪个幼儿园”“上哪所小学”“上哪所中学”都直接与孩子是否拥有幸福人生这个终极目标密切相关，怎么能不焦虑？

所以，遏制这场漫无边际的焦虑，除了期望教育管理部门制定出更加公平公正的政策措施，家长还要“自救”——重新规划自己的成长，在规划自己的同时重新认识人生和生命，推己及人，再面对孩子时可能就不会对一时的得失那么敏感，同时把自己从孩子的成长中剥离出来，相互尊重。这时，家长修补了自己成长中的“断崖”，焦虑也许就会逐渐放下了。