汉语拼音：从扫盲工具到文化桥梁

纪念《汉语拼音方案》颁布60周年座谈会近日在北京举行，来自教育、科研、文化等各界代表100余人，共同回顾汉语拼音研制的历程，研讨推广和应用汉语拼音的历史经验与时代价值。

从1958年2月11日一届全国人大五次会议通过《关于汉语拼音方案的决议》，批准并决定推行《汉语拼音方案》起，至今已经走过了不平凡的60个年头。如今，汉语拼音已经深入每一个人的学习与生活，特别是进入信息时代，汉语拼音使很多人能够在互联网上学习、写作、互通信息，能够利用互联网处理公务、商务等事务，成为生活和工作的好工具、好伙伴。

纪念《汉语拼音方案》颁布60周年座谈会近日在北京举行，来自教育、科研、文化等各界代表100余人，共同回顾汉语拼音研制的历程，研讨推广和应用汉语拼音的历史经验与时代价值。

汉语拼音从诞生到缔造奇功伟绩

记者：《汉语拼音方案》颁布推行60年来，在各方面取得巨大成绩，对国家、社会、个人、事业乃至世界都作出重大贡献。怎样认识《汉语拼音方案》诞生的时代背景及其功绩？

吴本渊：为什么要搞汉语拼音？我爷爷、时任中国文字改革委员会主任吴玉章说，其实当初的目的很简单，就是要用一个好方法来扫除文盲。

1940年，我爷爷在陕甘宁边区新文字协会成立大会上说过：“中国要建立一个新民主主义的国家，如果全国满是文盲是建立不起来的。”一个没有文化的民族，没有文化的国家是强盛不起来的。这就是他致力于、热心于探索、推动文字改革，推动汉语拼音方案制定的初衷。

新中国成立初期，我国文盲率达80%以上，党中央为了能迅速改变落后面貌，特别重视扫盲和文化普及，开展了简化汉字、推广普通话和制定推行汉语拼音方案三大任务。刚解放时，在北京的大街小巷经常可以看到代写书信的小摊。

《汉语拼音方案》的制定是在我们党和政府的领导下进行的一项伟大工程，它凝聚了许许多多人的智慧，比如说瞿秋白、林伯渠、黎锦熙、叶籁士、倪海曙、胡愈之等。它经过长时间的研究与探索，又在实践中不断完善，才最终向社会颁布推广。

陈章太：60年来，《汉语拼音方案》的功绩主要体现在两个时期，即前30年和后30年。前30年，它为汉字注音，拼写普通话，扫除文盲，普及学前教育，促进政治、经济、文化、教育、科技等发展，广泛用于排序、检索、人地名拼写、电讯传输、计算机输入、语言信息处理、网络运行和社会交际、国际交流等诸多方面，为国家、社会的现代化、信息化、智能化建设创造条件、打下基础。《汉语拼音方案》从国家标准逐渐发展成为国际标准，为国际上越来越多的人所接受和使用。

后30年，《汉语拼音方案》的功绩主要体现在为适应国家深化改革开放的战略实施和大数据时代的需要，进一步加强现代化、信息化、智能化、国际化建设，在信息网络化、国际化等领域作用充分凸显，而且随着时间的推移和时代、社会的快速发展，它的重大功绩将越来越多显现出来。

记者：作为小学校长，您怎样看待汉语拼音的文化价值？

翟京华：汉语拼音虽然历史不长，但有着重要的文化价值。一是助力扫盲。中国现在是全世界会读写人口最多的国家，汉语拼音为扫盲、提升国民文化素质作出卓越贡献，也为建设文化强国发挥了无可替代的力量。

二是提高识字率。语文是各科学习的基础，汉语拼音又是语文学习的辅助工具。小学生要在小学阶段掌握3000个常用汉字，第一学段认识1600个。借助汉语拼音，学生可以主动识字、独立识字，大大提高了识字效率。汉语拼音特别有利于自主学习，学生借助汉语拼音进行阅读、写作、查阅字典，自主拓展知识疆界。一年级学生通过阅读汉语拼音读物，写汉语拼音日记，提升了语文素养。

三是普及中华文化。没有字母，人们只能靠口耳相传来学习。汉语拼音对中华文化的传承与普及有十分重要的价值，同时也减轻了外国人学习汉语的难度，对传播汉语文化有重要意义。