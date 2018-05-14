校内课后托管 省钱又省心

学校放学早，尚在工作的父母来不及接孩子回家；孩子回了家，无人看管学习，这成为长期困扰广大家长的难题。

学校放学早，尚在工作的父母来不及接孩子回家；孩子回了家，无人看管学习，这成为长期困扰广大家长的难题。

“根据区教育局的要求，我们将在本月中旬正式启动这项工作。这两天，我们已经完成了全校的摸查，显示学生家长的意愿较为强烈。眼下正在忙着给教师排班。”广州市天河区华阳小学校长周洁口中的工作，正是广州天河本月在全区推开的校内托管服务。

根据广州市天河区近日印发的《天河区教育局全面实施小学生校内课后托管工作方案》，校内课后托管服务时间可弹性延迟至19时。这项直面“330难题”的民生事业，有一个相对应的名字——“600工程”。广东省教育厅1个多月前发布的《关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》，为天河等区实施“600工程”提供了政策依据。

天河区教育局明确，课后托管以家长自愿选择为前提，为小学生提供从放学后到下午6点的课后托管服务。托管坚持公益普惠原则，不以营利为目的，基本托管服务由区财政全额保障，学校提供免费的作业看管，保障学生安全。为激发教师积极性，天河区加大政府资金投入，将相关财政补助标准由每生每天2元提高到4元。

另外，学校还引入第三方机构，免费提供场地、水电等支持，提供质优价廉的托管服务。对于此类服务的收费问题，记者走访了一些先期试点的小学。在已经开展近3个学期课后托管试点的龙洞小学，每周约有2500人次参与课后作业看管、个性社团活动等。不同的兴趣班收费不同，足球每学期只收取300元；其他课程班每学期收取800元至1000元，比在托管机构便宜1/3到一半。

课后服务会不会增加学生负担，演变成变相补课？此前，广东省教育厅的《指导意见》已明确，课后服务包括在校早午餐服务、午休和课后托管3项内容。“不得将校内课后服务作为学校教学的延伸，进行集体教学或‘补课’。”广东省教育厅副厅长王创表示。天河区也明确，校内托管以不增加小学生课业负担为原则，兼顾学生课后看管和学生兴趣爱好及特长技能发展。具体分为两类：由本校教师负责管理的以看护为内容、免费的“基本托管服务”；引入第三方机构进校开展收费的阅读、科技、体艺等“个性发展服务”。

校外引入的培训机构多是营利性民办机构，如何掌控？天河区教育局负责人表示，将引入学校家委会参与托管管理，成立由家长、行政及教师代表组成的第三方机构准入评审小组；收费标准及使用也由家长、学校、第三方机构等共同制定和监管。

此次天河区对引入第三方机构的管理非常严厉，必须经教育行政部门审批设立且近5年年审合格，家长代表全程参与，学校还将进行跟踪和监管，定期组织评估、考核。此外，拟准入的第三方机构，需向与学校商定的第三方监管金融机构存入不少于30万元作为质量保证金，凡在校内或班级群里发放招生信息者，将列入“黑名单”。