大学生挂证乱象该规范了

“人证分离”的挂证乱象，不仅会影响到工程质量、医疗安全等，进而破坏市场秩序，留下诸多安全隐患，对于挂证的当事人而言，也将是一块难以去掉的“心病”。

签了就业协议，却因执业资格证挂靠在别的企业而办不了社保账户继而被解约。4月底，硕士毕业的王海超有些后悔。他说：“早知道会影响就业，就不贪心那5000元挂靠费了。”据报道，目前像王海超这样的“挂证族”，在高校还有不少。一些中介公司甚至专门做起了“帮”大学生考证、挂证的“一条龙”生意，获益丰厚，却让许多大学生深受其害。

在我国，单位若要进行资质升级，须配备相应数量的注册人员；年审时，须出示其资格证书才可通过核验。在过去很长一段时间，拥有职业资格的专业人才往往将证书挂在其他企业名下，并领取一定酬金，尽管这样的做法并不合规，但在市场刚需面前，往往被视为一种潜规则而被默认。表面上看，大家各取所需，似乎实现了“闲置资源”的盘活利用，而若要细究起来，这样的“人证分离”现象，往往潜藏着很大的现实危害。

一般而言，建造师、药师、造价工程师、消防工程师等，往往是挂证的高发领域。而这些领域均事关重大，无论是患者的健康，还是工程的质量，都不是小事，每一个证书的背后，都对应着沉甸甸的责任。以建造师为例，如今的工程均实行项目经理终身责任制，一旦出现问题，那些挂证的人将首当其冲被追责。而个体的责任之外，还会严重危害到这个社会的公共安全。

也因此，当下已经参加工作的专业人士已认识到挂证的危害，并开始规避此类风险。这样，大学生群体就成了挂证中介围猎的对象。事实上，目前很多从事考证、挂证业务的中介之所以找上大学生，很大程度上也是因为大学生涉世未深，并不特别清楚挂证背后的终身责任而容易上套。很多大学生喜欢多考一些证以备不时之需，而与走入社会的人相比，他们显然有更强的考试能力，往往可以轻松考过。

此外，挂证盯上大学生也是对监管制度的规避。目前，国家对职业资格证的管理越来越严格，要求用证企业必须为持证者缴纳社保来证明存在劳动关系。而为大学生新办社保账户挂证，显然要容易得多。何况，每年几千甚至几万的挂靠费，也是一笔不小的收入。

“人证分离”的挂证乱象，不仅会影响到工程质量、医疗安全等，进而破坏市场秩序，留下诸多安全隐患，对于挂证的当事人而言，也将是一块难以去掉的“心病”。尤其是那些挂在“项目”上的证件，若出现严重质量事故，当事人甚至可能面临刑罚。

纷纷扰扰的大学生挂证现象该规范了。一方面，大学生本人要有清醒的认识，现代社会本质上是一个责任社会、契约社会，每个人都要为自己的行为负责，每个人的行为都会留痕、都可能被追责，绝对不要因为贪图那点酬劳就随随便便把证书挂靠出去，更不要因小失大，因为挂证而耽搁了就业。

另一方面，也要加大监管力度，尽快从制度层面整体上解决“挂证”问题。不仅要严查企业的挂证行为，比如以现场检查出勤情况、向知情人询问现场信息等方式查处，“见证见人”，将人证合一落到实处。同时，也要加快相关领域的改革，逐步减少企业对资格证书的依赖。今年3月，住建部复函同意《广东省建筑业企业资质管理“放管服”改革试点方案》，其中就提到将企业资质许可事项委托下放的举措。一旦减少了企业在资格证书上的硬性要求，必然会传递给市场积极信号。（作者系媒体评论员）