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深读岭南文化，2018年青年汉学家研修计划（广州）在暨大开班

2018-05-13 09:54 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）5月12日，由文化和旅游部主办，中外文化交流中心总协调、广东省文化厅和暨南大学共同承办的青年汉学家研修计划（广州）在暨南大学开班。来自英国、俄罗斯、乌克兰、韩国、印度、巴西等25个国家的31名优秀青年汉学家将齐聚羊城，以“开放中国，领潮广东”为主题，重点围绕“中国岭南文化”“海上丝绸之路”“粤港澳大湾区发展”三大主题，参加校内学术讲座和对外实地考察，开展为期21天的研修活动。

　　据文化和旅游部外联局副局长朱琦介绍，青年汉学家研修计划由文化和旅游部于2014年创办，旨在搭建支持海外青年汉学家开展中国研究的全球性平台，为各国“中国学”领域的青年人才创造与中国本土优秀学术、文化、教育机构、团体、企业和学者开展交流、合作的机会，为其学术研究提供便利和实质性帮助，通过他们推动各国学术机构与相应的中国研究机构和智库建立长期稳定的联系，实现双方交流互鉴，共同推进“中国学”研究的发展。

　　记者了解到，研修班将采取校内学术讲座和外出考察相结合的形式。在粤研修期间，学员按照自身需求定制个人研修计划，暨南大学根据各位学员的研修方向，挑选了各个领域的知名学者作为研修全程的指导教师，并安排青年学者作为研修助手，协助学员与导师、中方机构和学者沟通交流。除了安排上课的教学形式，暨南大学还安排了深受历届学员欢迎的专题实地考察。在研修计划结束后，各国青年汉学家将就其在中国研修的成果进行交流总结并提交研修报告，学员的研修成果将会汇编成册，结集出版。

　　31名青年汉学家大部分都有过来华的学习、生活、工作的经历，与中国有着或深或浅的渊源。青年汉学家的很多研究内容都与中国有密切关联，如中国文化与社会经济发展、中外经济关系、中外民间交往、现代跨文化交流、对外汉语教学、岭南文化、“一带一路”、移民社群等。

　　自2014年启动以来，青年汉学家研修计划已经举办10期研修班，接待了来自81个国家的289位青年汉学家，这些青年汉学家通过在中国的研修，拓宽了视野，推动了自身的研究，加强了与其他国家汉学的交流，研修活动在海内外获得积极反响。为回应青年汉学家朋友们的支持和期待，更好地满足世界对“中国学”研究不断增长的需求，2018年，研修计划将首次开设春季、夏季和秋季班，分别于5月、7月和9月在重庆、广州、北京、上海、西安和杭州6个城市举办（7期研修班），年度研修人数将超过200人。

　　此次广州研修活动以“开放中国，领潮广东”为主题，在我国实施粤港澳大湾区建设战略，广东省迎来重要发展机遇的背景下，展现广东省自古以来作为中国对外交流窗口的亮丽风采，海上丝绸之路重要发祥地的深远历史，以及当代改革开放前沿的无限活力、深厚文化。

编辑： 唐巧燕
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