小学生写作文"吐槽"父母沉迷手机

家住常青花园的张先生说，4岁的女儿前段时间经常为玩手机哭闹不停，究其原因是他在女儿独自玩玩具、看绘本时玩手机游戏，一不留神就影响到她，常常闹得不可开交。

江汉区万松园路小学的班主任郑晓菲给记者发来了两篇学生作文。她说，不少小学生都在作文中抱怨过父母爱玩手机。郑晓菲说，班里有个学生的爸爸，很爱玩手机游戏。有一次半夜玩游戏，这位家长还“手滑”把游戏链接发到了郑晓菲的微信里。上学期，这个孩子写了篇作文，叫《家庭趣事》,还专门描写了爸爸玩手机游戏的样子。“他玩得激情四射，对着键盘猛烈敲打，对着队友大喊‘快点去B点解除炸弹’。只见他神情紧张，皱着眉头，眼睛瞪得老大……”随后，看到爸爸玩得这么“嗨”，孩子也拿起手机和爸爸一起“父子同乐”：我从床下掏出我的最爱——手机，眼不离机、手不释机地进入天堂模式。

另外一篇作文叫《大人的烦恼》（见左图节选），是班里一个女生写的，吐槽的是妈妈沉迷手机麻将无法自拔。文中写到，每当妈妈玩手机麻将赢了的时候，对家人都会和颜悦色，如果输了，只要孩子有一点点错就会“大难临头”。

家住常青花园的张先生说，4岁的女儿前段时间经常为玩手机哭闹不停，究其原因是他在女儿独自玩玩具、看绘本时玩手机游戏，一不留神就影响到她，常常闹得不可开交。

武汉市第六十八中学心理健康教师程琪认为，家长要先了解孩子玩手机是为了打游戏还是聊天、看电视剧，分析孩子是自制力不够还是缺乏陪伴等，再“对症下药”。家长要跟孩子定好使用手机的规则，并严格执行。另外，家长在面对手机的诱惑时也要做好的表率，不能一边呵斥孩子玩手机，一边自己玩着手机不抬头。