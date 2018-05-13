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中国第一批00后已步入成年 他们的兴趣你懂吗

2018-05-13 07:36 来源：中国青年报
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　　　00后已长大，他们的兴趣你懂吗

　　“5、4、3、2、1”，18年前，随着一声声倒计时，我们挥别20世纪，迎来了21世纪。那一年的新生儿被人们昵称为“世纪宝宝”。18年后，第一批00后步入成年，00后长大了。他们成长的年代，是中国及世界各国急速发展与变革的年代，是互联网蓬勃发展的年代。他们是幸福的一代，享受着前几代人努力奋斗出的良好物质条件。他们是强国的一代，生命的黄金时期覆盖“两个一百年”战略目标。他们同样是独立的一代，思想观念和行为偏好与80后、90后有了一定差异。

　　5月4日，由全国学联秘书处指导，中国青年报社与腾讯QQ联合制作的QQ用户《00后画像报告》(以下简称“报告”)在京发布。其中，包含了00后追星、观影等7个方面的“行为偏好”数据部分，依托拥有超过5000万活跃用户的QQ兴趣部落，于2018年3月至4月由00后用户打榜投票产生。

　　“打call”“扎心了”……00后网生代爱用网络流行语

　　移动互联网时代，出现了许多网络流行语，备受年轻人喜欢。“打call”“扎心了”“佛系”……报告显示，这些词是00后使用频繁的流行语。

　　“网络流行语给人的感觉更加可爱。现在很多人都不太喜欢过于刻板地讲话。”在初二学生王雨禾看来，网络流行语能够更加方便地表达当下的心情和感受，“如果周围的人经常说这些词语，当自己想要表达同样的心情时，自然而然就会用到这个词”。

　　最近，廖涛就很喜欢用“油腻”这个词跟朋友开玩笑。“比如说有人想让我帮他们做点什么，就会在后面加一句‘爱你，么么哒’，这时我就会回一句‘咦，油腻’”。

　　他觉得，在聊天的时候使用网络流行语的主要原因在于这些词的新意，“年轻人都会喜欢流行元素，而且网络用语比较亲切”。

　　不过，虽然王雨禾觉得朋友之间“玩梗”时可以用流行语说话，但是和长辈聊天时还是用普通语言比较好，“不然当长辈不了解时会很尴尬，若隐若现的代沟也是不好的”。

编辑： 唐巧燕
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