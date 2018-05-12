教育部组织义务教育“三科”教师国家级培训

近日，教育部组织开展了2018年义务教育道德与法治、语文、历史学科教师国家级培训，此次国家级培训共有5个班次，分别针对小学二、三年级和初中八、九年级的“三科”教材开展培训。来自全国各地的省级、地市级学科教研员和骨干教师近3000人参加了此次国家级培训。

近日，教育部组织开展了2018年义务教育道德与法治、语文、历史学科教师国家级培训，此次国家级培训共有5个班次，分别针对小学二、三年级和初中八、九年级的“三科”教材开展培训。来自全国各地的省级、地市级学科教研员和骨干教师近3000人参加了此次国家级培训。

据了解，为推进国家统编三科教材的全面使用，教育部于2017年启动了为期3年的“三科”教师全员培训工作，培训分为国家级、省及地市级和县区级三个层次，分别由教育部、省及地市级和县区级教育行政部门组织实施，到2019年完成义务教育“三科”教师全员培训工作。国家级、省及地市级主要开展培训者培训，培训对象为省、市、县级“三科”骨干教研员，县级培训对象为所有承担“三科”教学任务的一线教师，2017年已完成教师培训150万人次，2018年将超过去年规模。教育部还为各地提供培训资料、授课视频、培训专家支持等服务，支持各地完成全员培训任务，确保今年秋季学期义务教育“三科”教学工作顺利开展。

参加培训的教研员老师对本次国家级培训给予了高度评价，纷纷表示获益匪浅。“这是一次难得的培训机会，大家都倍感珍惜、积极参加，认真聆听各位专家老师的讲授，努力对培训内容进行消化吸收，希望能够为边远地区的一线教师带回宝贵知识。”来自西藏那曲巴青县中学的初中历史骨干教师拉巴次仁说。（记者 李澈）