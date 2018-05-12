期中考试后，专为教师定制的工作计划！

最近，很多学校的期中考试陆续结束了，成绩应该也出来了！老师，现在您班上一定有的学生正因为考试结果不如意而心情低沉；有的学生因为成绩不错而沾沾自喜；有的学生对考试结果满不在乎；有的学生尽情地放松甚至放纵……

最近，很多学校的期中考试陆续结束了，成绩应该也出来了！老师，现在您班上一定有的学生正因为考试结果不如意而心情低沉；有的学生因为成绩不错而沾沾自喜；有的学生对考试结果满不在乎；有的学生尽情地放松甚至放纵……

对老师来说，这是一个特别关键需要充分利用好的教学时期！尤其是正在教毕业班的老师，一定要抓好学生这一时期的心理状态、学习状态，因为这直接关系到小升初考试、中考、高考的成败！

具体如何做呢？小编为各位老师定制了工作计划，我们做到“标配”的内容，适当利用“高配”的创意，希望能给老师们带来一些帮助和改变呢！

试卷分析——标配

考试结束后，学生拿着试卷埋头纠正错误时，需要我们老师出场了！分析学生的整体成绩情况、单科的成绩、失分情况等等问题是我们每一位老师最拿手的绝活了！这个小编就不班门弄斧了！我们直接进入正题！

我们最终的目的是为了帮助学生个性化地分析错误、反思原因，和学生一起制定接下来的学习计划。我们可以这样做：

1.统计得失分情况

学生在解决试卷中的拦路虎的过程中，需要我们老师的帮助！这不是简单地统计哪道题错了？扣了几分？哪种题型一做就错？除了这些，我们还要和学生一起抓出隐藏的拦路虎：学生在答题过程中耗费时间过长、存在不顺利的情况、迷迷糊糊地得出答案、凭运气蒙对的题都是我们需要重点统计和分析的。

2.生成错题集

经过第一步统计好失分后，老师要帮助学生生成相应的错题集，将这些难题重新订正和练习，争取能让学生自主做出该错题，或者是经过和同学之间的交流讨论解决问题，写出自己的答题过程，对于学生无法自主解答的难题，老师进行详细讲解。

3.分析错题原因

经过对错题的重新认识和思考，我们就可以来分析原因了。

学生对某个知识点没有掌握，就需要反思：因为自己在课堂上没有讲清楚？是因为我布置的课后作业没有涉及到这一知识点？是因为学生平时听课习惯不好，上课走神？是因为学生性格内向，听不懂的问题不敢问？

学生如果是因为马虎失分，那就应该关注学生的学习和生活习惯了，可能学生在做题的过程中经常思维跳跃，没有实实在在地做好每一个解题步骤；可能是学生对自己过于自信，没有养成检查的习惯；可能是在平时生活和学习的细节上就不够细致和细心……

学生如果是因为答题时间不够而失分，那就应该分析一下学生的心理状态，可能是来自家庭的压力导致过于看重成绩而紧张；可能是因为孩子心理素质不是特别强，应对挑战的能力差；可能是因为学生的时间分配上没有恰当的计划……

4.制定个性化的学习计划

接下来就是帮助学生进行个性化的学习规划了。是思想方面的问题就制定出思想教育方面的改进措施；是学习习惯方面的问题就制定出培养良好学习习惯的措施；是后进生多就提出如何转化后进生的措施。

这个计划的制定就需要因情况、因人而异了，需要注意的是：不要脱离实际，要符合学生现有的学习水平和能力。

试卷分析——高配

1.让学生自己算总分

对于一些成绩一时不理想的学生，我们不妨试试将总分栏空缺，让学生自己去统计失误分，心算总分，并写出感想。

某班有一男生因粗心只考了56分，教师在成绩栏中只打了个问号，这位学生拿到考卷后迫不及待地进行统分，结果越算越心疼。

他在反思中写道："我真后悔，都是粗心害了我，平常我总不注意，今天通过自己统计总分才发现要不是粗心，我应该是82分而不是56分，真可惜，下次我一定能改正这个毛病。"

学生在统计分数的过程中，除了知道具体的得分，更可以在"心疼"中主动分析失分的原因。也就是说，学生不仅体验着成绩的得失，而且体验着感情的变化和思想冲击。

2.给学生打区间分

为学生打两个分数，一个是真卷面分，一个是潜能分，以区间分呈现。之后与学生进行谈话，告诉学生如果某一题没有这么粗心、课上这个讲过的知识点如果认真听了，就可以达到潜能的那个分数！

潜能分与区间分设立，改变了考试对学生进行“宣判"的功能，使考试变成了诊断反思改进的过程。试想，当该生拿着68∽84分的考卷，回去面对父母，首先，他肯定不会说谎，也用不着说谎；其次，他会把教师与他的对话分析给他父母听。

在这里，真卷面分己经属于历史，重要的是潜能分这个明天目标。更重要的是，孩子明白了实现目标的三要素：上课认真听，作业认真做，再改掉粗心毛病。