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老年大学课堂上 奶奶外婆恶补育婴知识

2018-05-12 06:50 来源：武汉晚报
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　　“大家都是心疼女儿和媳妇来的，现在好月嫂也难请，动辄上万元一个月，我们自己学，自己带孙子。”昨日，在江岸区老年大学的婴幼儿护理课上，几十位头发花白的学员正专注地听课，记笔记，甚至用手机录音录像。她们中三分之二学员是准外婆准奶奶，有些学员的孩子结婚不久，但她们已开始提前学习。

　　她们不为别的，就是为了自家孙子孙女能得到高标准、科学含量高的照顾。

　　新老观念冲突 奶奶外婆求学

　　“哎，儿子媳妇嫌我观念老套”家住青山的学员袁奶奶告诉记者，儿媳下个月就要生产，平日，看着儿媳在家玩手机，光脚穿着拖鞋，她不免念叨，“坐月子可不能玩手机，得穿袜子！”儿媳却说，身边同事坐月子时天天用手机购物、看电视，视力并没下降，儿子也说母亲“你那是老观念，要改改了。”

　　袁奶奶想到今后育儿上难免和媳妇产生冲突，为了掌握科学育儿方法，专门报名来向老师请教。“我上过课了，他们再没有理由说我老套吧。”

　　无独有偶，记者的好友张小姐也在微信里向记者询问哪里有育婴培训班，想让自己的婆婆去上课。张小姐正怀着二胎，说起育儿一脸郁闷，四年前，她生下老大，为了带孩子，和婆婆闹了很多矛盾，张小姐向记者诉苦：老人怕孩子着凉，结果宝宝被捂出痱子；早早地给孩子吃鸡蛋，宝宝过敏了；没有按时刷牙，纵容孩子吃甜食，老大满口虫牙……

　　张小姐工作忙碌，还经常出差，她认为婆婆带孩子的方式太老套，为了带孩子，婆媳起了多次冲突，婆婆也不接受她的育儿观念。听记者说老年大学有育婴课程，张小姐喜出望外，立刻表示下学期动员婆婆来学习，“老人带孩子不差力气，缺的是科学理念。”

编辑： 唐巧燕
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